Pentathlon, il presidente Bittner nominato ‘Responsabile Nazionale del Dipartimento Sport di Forza Italia’

Il presidente della Federazione italiana Pentathlon, Fabrizio Bittner, è stato nominato Responsabile Nazionale del Dipartimento Sport di Forza Italia. In una dichiarazione, Bittner ha sottolineato l’importanza di analizzare il momento attuale dello sport italiano, riconoscendo le difficoltà ma anche i risultati positivi delle federazioni. Il suo obiettivo è di portare nuove idee e un approccio collaborativo, favorendo il dialogo tra le varie figure chiave del settore, tra cui il Coni e Sport e Salute.

Bittner ha evidenziato la necessità di chiarire alcune sovrapposizioni di competenze tra diverse istituzioni e ha menzionato la questione degli affitti, che richiede un’analisi approfondita per trovare soluzioni efficaci. Importante è anche l’allargamento della base associativa e la partecipazione giovanile, soprattutto dopo il risultato storico riportato da Giorgio Malan, con una medaglia dopo 36 anni. Bittner mira a preparare la federazione in vista delle Olimpiadi di Los Angeles, mantenendo l’attenzione sulla competitività.

Per il sistema sportivo in generale, Bittner ritiene che un partito politico debba avanzare proposte concrete per migliorare le condizioni del settore, affrontando tematiche rilevanti come il lavoro sportivo, le esigenze fiscali delle associazioni e il benessere. Il suo intento è di contribuire a un sistema sportivo più efficiente, favorendo la crescita e lo sviluppo dello sport in Italia.