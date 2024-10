Pensioni: sistema italiano più integro e sostenibile, ma meno adeguato

Il regime previdenziale dei Paesi Bassi si posiziona al primo posto a livello globale, seguito da Islanda e Danimarca. L’Italia è al 35esimo posto, preceduta dal Giappone, secondo lo studio annuale Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI). Marco Valerio Morelli, AD di Mercer Italia, sottolinea l’importanza di allineare il reddito pensionistico pubblico e privato, migliorando la copertura dei lavoratori e creando un ambiente di lavoro favorevole per chi desidera continuare a lavorare in età avanzata.

I Paesi Bassi ottengono il punteggio più alto dell’indice con 84.8, seguiti da Islanda (83.4) e Danimarca (81.6). Il sistema olandese beneficia di normative solide e di un passaggio da un approccio collettivo a uno più individuale. Il Global Pension Index è valutato attraverso sotto-indici di adeguatezza, sostenibilità e integrità, con i Paesi Bassi in prima posizione per adeguatezza (86.3), Islanda per sostenibilità (84.3) e Finlandia per integrità (90.8).

L’Italia, invece, si colloca sotto la media europea in tutte e tre le dimensioni, con un recente decremento del punteggio totale da 56.3 a 55.4. L’indice di adeguatezza è diminuito da 72.7 a 68.2, mentre gli indici di sostenibilità e integrità hanno registrato lievi aumenti. La sostenibilità rimane un’area problematica per l’Italia, caratterizzata da elevato debito pubblico e bassa adesione alla previdenza complementare. L’indice di integrità è migliorato da 75.9 a 77.2, grazie all’aumento del capitale pensionistico nei fondi privati e alla migliore accessibilità delle informazioni.

Globalmente, l’incremento dell’aspettativa di vita e l’aumento dei costi delle cure hanno esercitato pressioni sui bilanci pubblici, portando a punteggi leggermente inferiori quest’anno. Recenti riforme in diversi paesi, come Cina e Francia, mirano a migliorare i loro sistemi pensionistici. I regimi si stanno spostando da piani a prestazione definita a contributo definito, comportando nuove sfide di pianificazione finanziaria per i futuri pensionati.

Morelli evidenzia la necessità di riforme nei sistemi pensionistici, in risposta a cambiamenti demografici e aspettative dei lavoratori. È cruciale che governo, settore pensionistico e aziende collaborino per garantire dignità e una qualità di vita adeguata per gli anziani, adattando i sistemi alle nuove realtà economiche e sociali.