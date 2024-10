Pensioni, possibile l’innalzamento delle minime oltre l’inflazione

Il governo italiano sta attuando due strategie principali per affrontare il tema delle pensioni. La prima riguarda l’innalzamento delle pensioni minime, mentre la seconda riguarda la creazione di incentivi per incoraggiare le persone che possono andare in pensione anticipata a rimanere nel mondo del lavoro.

Nel 2023, le pensioni minime erano già state aumentate del 2,7%, oltre a un adeguamento legato all’inflazione. Per il 2024, si prevede che il governo proroghi il regime transitorio introdotto l’anno precedente e faccia uno sforzo aggiuntivo per aumentare le pensioni minime oltre i 621 euro previsti. Attualmente, il valore delle pensioni minime è passato da 558,61 euro a 614,77 euro nel 2023. L’obiettivo è non solo raggiungere i 621 euro, ma anche superare questa soglia, puntando a un valore compreso tra 630 e 640 euro, a seconda delle risorse disponibili. Nella Legge di Bilancio 2023 erano stati allocati 379 milioni di euro per garantire l’aumento per circa 1,8 milioni di pensionati con trattamento minimo. Tuttavia, per ottenere fondi aggiuntivi e mantenere l’aumento, il governo potrebbe considerare di bloccare la rivalutazione delle pensioni più alte, quelle che superano quattro volte il minimo.

In parallelo, il governo sta studiando incentivi per prolungare la permanenza nel mondo del lavoro di coloro che possono accedere alla pensione anticipata attraverso il sistema “Quota 103”. Questi incentivi potrebbero includere sia benefici fiscali sia contributi figurativi per gli anni in cui si decide di rinviare il pensionamento. L’obiettivo di tali misure è quello di sostenere l’occupazione e favorire una maggiore stabilità nel mercato del lavoro.

In sintesi, il governo italiano sta cercando di equilibrare le necessità di coloro che ricevono pensioni minime, con l’intento di migliorare le loro condizioni economiche, e quelle di incentivare la popolazione a rimanere al lavoro più a lungo, incentivando il rinvio della pensione anticipata. Queste scelte sono motivate dalla necessità di gestire al meglio le limitate risorse finanziarie a disposizione, mentre si cerca di garantire un adeguato sostegno ai pensionati più vulnerabili.