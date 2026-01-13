Pensioni italiane: aumento del 1,4%

Il 2026 segna un nuovo aggiornamento per gli assegni previdenziali italiani. La rivalutazione delle pensioni, nota come perequazione, è stata fissata all’1,4% sulla base dell’inflazione stimata. Sebbene l’adeguamento garantisca il recupero del potere d’acquisto per le fasce più deboli, il beneficio reale nelle tasche dei pensionati rischia di essere limitato dall’impatto del fisco e delle addizionali locali.

Il meccanismo di perequazione non subisce variazioni strutturali e continua a premiare gli assegni più bassi. L’aumento non è lineare per tutti, ma segue tre scaglioni principali basati sull’importo lordo mensile. La rivalutazione al 100% prevede un aumento del 1,4% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 2.413,60 euro lordi. La rivalutazione al 90% prevede un aumento del 1,26% per gli assegni compresi tra 4 e 5 volte il minimo, fino a 3.017,00 euro lordi. La rivalutazione al 75% prevede un aumento dell’1,05% per i trattamenti che superano di 5 volte il minimo Inps.