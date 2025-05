Pensioni INPS Giugno 2025: Date e Pagamenti Accreditati

A partire da giugno 2025, i pensionati Inps potranno visualizzare il cedolino a partire dal 20 maggio e ricevere l’assegno dal 3 giugno, secondo un calendario scaglionato basato sul cognome. I pagamenti subiranno un lieve slittamento a causa della Festa della Repubblica, con accrediti bancari e postali iniziando martedì 3 giugno. Gli orari di ritiro in contanti presso gli uffici postali variano a seconda della lettera iniziale del cognome.

Novità significative riguardano le trattenute: i pensionati che nel 2022 hanno ricevuto indebitamente bonus di 150 e 200 euro saranno soggetti a una decurtazione di 50 euro al mese fino a esaurimento del debito, che potrà variare tra 200 e 350 euro. Il recupero si estenderà fino a dicembre 2025, senza impatti sui pagamenti da altri istituti previdenziali.

Inoltre, dal 1° giugno 2025 aumenteranno le maggiorazioni sociali per i pensionati con redditi bassi, passando da 136,44 euro a 144,44 euro mensili. Questo adeguamento innalza il trattamento minimo mensile a 747,84 euro per coloro che hanno un reddito personale annuo non superiore a 9.721,92 euro. Le informazioni dettagliate riguardo agli importi saranno disponibili nel cedolino online, facilitando la pianificazione delle spese domestiche per i pensionati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it