Pensioni in Italia

Nel 2025 l’importo medio delle nuove pensioni liquidate alle donne è stato di 1.056 euro, inferiore del 26,51% all’importo medio liquidato agli uomini, pari a 1.437 euro. Se si considerano solo le gestioni previdenziali, per le donne l’importo medio è stato di 1.139 euro al mese, a fronte dei 1.545 euro delle nuove pensioni liquidate agli uomini, con una differenza del 26,28%.

Questo dato è influenzato dalla durata delle carriere, generalmente più lunghe per gli uomini, e dagli importi degli stipendi, in media maggiori per gli uomini. Inoltre, il più basso tasso di occupazione delle donne, che più spesso sono titolari di pensioni ai superstiti, incide su questi numeri.

Per il Fondo lavoratori dipendenti sono state erogate 328.441 nuove pensioni con un importo medio di 1.336 euro. Ci sono state forti differenze tra l’importo medio delle pensioni di vecchiaia, che è stato di 1.134 euro, e quello delle pensioni anticipate, che è stato di 2.210 euro, con queste ultime in calo dell’8,67% rispetto al 2024. Tra i lavoratori dipendenti, le pensioni di invalidità sono state 35.916 con un importo medio di 793 euro al mese, mentre le pensioni ai superstiti sono state 99.666 con un importo medio di 990 euro.

Per i lavoratori autonomi sono state liquidate 234.729 pensioni con un importo medio di 846 euro al mese. Ci sono state differenze significative tra le tipologie, con le pensioni anticipate che hanno avuto un importo medio di 1.418 euro e le pensioni di vecchiaia con un importo medio di 746 euro.

Le pensioni dei dipendenti pubblici hanno avuto un importo medio di 2.087 euro, con un picco per gli assegni di pensione anticipata di 2.317 euro mensili in media. Le pensioni di vecchiaia liquidate sono state 35.040 con un importo medio di 2.353 euro al mese. Restano molto basse le pensioni dei parasubordinati, spesso basate su pochi anni di contributi, con 48.019 unità e 319 euro medi al mese.

Per i fondi speciali sono state liquidate 57.153 pensioni con una media di 1.720 euro al mese. Gli assegni sociali liquidati nell’anno sono stati 96.781 con un importo medio di 496 euro al mese.

Inoltre, calano ancora le pensioni erogate con Opzione donna, la misura che consente di uscire dal lavoro in anticipo calcolando l’intero montante con il sistema contributivo. Sono uscite dal lavoro con Opzione donna 2.147 lavoratrici, con un calo del 40,5% rispetto alle 3.612 registrate nell’anno precedente. Oltre 1.800 pensioni Opzione donna sono state erogate entro i 63 anni. I dati risentono delle strette sull’accesso alla misura introdotte negli ultimi anni.