Pensioni in Italia, vitalizi inclusi nel calcolo

L’aumento del costo della vita è una realtà che erode il valore del denaro nel tempo. Per questo motivo, le pensioni vengono periodicamente adeguate all’inflazione attraverso un meccanismo chiamato perequazione, che mira a proteggerne il potere d’acquisto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo per l’adeguamento della pensione all’inflazione, l’importo totale deve includere anche eventuali assegni vitalizi percepiti.

La perequazione è un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi delle pensioni, pensato per adeguarli alle variazioni del costo della vita rilevate dall’ISTAT. Lo scopo è nobile: garantire che i pensionati possano mantenere, per quanto possibile, lo stesso potere d’acquisto nel tempo. L’adeguamento, però, non è uguale per tutti. Generalmente, viene applicato in misura piena solo alle pensioni di importo più basso, mentre si riduce progressivamente per quelle più alte.

La questione della rivalutazione del 2012-2013 nasce da una complessa vicenda legale. A fine 2011, per far fronte a una grave crisi economica, il governo bloccò completamente la perequazione per gli anni 2012 e 2013 per tutte le pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Nel 2015, però, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo questo blocco totale. Per rimediare, il governo intervenne con un nuovo decreto, che non ripristinò la piena rivalutazione, ma riconobbe un adeguamento parziale e retroattivo per le pensioni fino a sei volte il minimo.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la legge è inequivocabile: il vitalizio deve essere sommato alla pensione. Un assegno vitalizio, essendo un’entrata continuativa e di natura simile a quella pensionistica, non può essere escluso dal calcolo. Ignorarlo creerebbe una disparità di trattamento, avvantaggiando chi percepisce un vitalizio rispetto a un pensionato “ordinario” con un reddito totale identico.

In linea di principio, le leggi non dovrebbero avere effetto retroattivo per non ledere la certezza del diritto. Tuttavia, ci sono eccezioni, e questo è uno di quei casi. La Cassazione ha spiegato che la legge del 2015 è nata con lo scopo specifico di sostituire una norma precedente che era stata dichiarata incostituzionale. Doveva, quindi, per sua stessa natura, produrre effetti per il passato, cioè per gli anni 2012 e 2013.

Il principio del legittimo affidamento è un principio giuridico che tutela il cittadino che ha agito confidando in una determinata situazione legale. Nel caso specifico, l’ex parlamentare sosteneva che, dopo la sentenza della Consulta del 2015, si era creato un legittimo affidamento sul fatto che avrebbe ricevuto la piena rivalutazione senza che il vitalizio venisse conteggiato. La Cassazione ha respinto questa tesi per una ragione temporale molto precisa: il nuovo decreto legge è stato emanato appena 21 giorni dopo il deposito della sentenza della Consulta. Secondo i giudici, un periodo così breve non è sufficiente a far nascere nei cittadini una fiducia consolidata e giuridicamente tutelabile.