Pensioni, Foti (Fratelli d’Italia): “Denatalità, aumento età media e minor contribuzione pesano su previdenza”

“Dobbiamo tener presente che sulla previdenza stanno pesando alcuni fattori, alcuni dei quali molto difficili da contestare: la denatalità, l’aumento dell’età media della vita e anche una minore contribuzione rispetto al passato”. Queste le parole di Tommaso Foti, presidente Gruppo Fratelli d’Italia – Camera dei Deputati, in occasione dell’incontro pubblico “Siamo tutti lavoratori. Difendere le pensioni e riportare equità” organizzato da CIDA, per lanciare una petizione a difesa del sistema pensionistico del ceto medio riportando equità, che ha coinvolto l’intera rappresentanza della dirigenza e le alte professionalità, a cui si sono aggiunti le associazioni Forum dei Pensionati, l’Associazione Nazionale Magistrati in pensione e il Sinpref, l’associazione dei Funzionari Prefettizi.