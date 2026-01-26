Pensioni, aumenti in Italia

Nel 2026 le pensioni torneranno ad aumentare e i primi effetti si vedranno da febbraio. La rivalutazione automatica legata all’inflazione garantirà un incremento degli importi lordi. La rivalutazione delle pensioni per il 2026 si aggira attorno all’1,4%, una percentuale che si traduce in pochi euro al mese. Una pensione lorda da 1.000 euro cresce di circa 14 euro lordi, mentre una da 2.000 euro di circa 28 euro lordi. Questo adeguamento automatico serve a compensare, almeno in parte, l’aumento del costo della vita. Tuttavia, il vero nodo è capire quanto di questo aumento netto finirà realmente nelle tasche dei pensionati, una volta applicate tasse, Irpef e addizionali locali. La rivalutazione non tiene conto dell’impatto fiscale.