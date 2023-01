Pensione troppo bassa? Come aumentarla con l’integrazione al minimo

Per alcuni professionisti, a causa di vari fattori, la pensione potrebbe avere un importo lordo inferiore al minimo Inps. In questi casi si ha diritto ad una integrazione, che è possibile richiedere attraverso l’apposito modulo presente sul sito della fondazione Enpam. L’integrazione decorrerà a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Che cos’è l’integrazione al minimo

Come si legge sul sito Enpam, l’integrazione è pari alla differenza tra la pensione minima erogata dal Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti, gestito dall’Inps, e quella erogata dall’ENPAM; l’entità del trattamento minimo e, conseguentemente, della somma che può essere corrisposta a titolo di integrazione vengono aggiornate di anno in anno in base ai criteri stabiliti dalla legge.

Chi può chiedere l’integrazione

Come specificato sul sito Enpam nella sezione dedicata, ha diritto all’integrazione chi:

riceve una pensione con importo lordo inferiore al minimo Inps;

ha eventuali altri redditi che al lordo sono inferiori al limite valido per l’anno in questione;

ha redditi cumulati con quelli del coniuge che non superano il limite valido per l’anno in questione.

Nel calcolo del reddito lordo vengono calcolati tutti i redditi anche se non riportati nella dichiarazione fiscale. Se per la pensione si è optato per il trattamento misto, che prevede parte in capitale e parte in rendita, per il diritto all’integrazione si considera l’importo della pensione che sarebbe spettato se non fosse stato scelto il trattamento misto. Inoltre, è importante ricordare – si legge sulla pagina Enpam – che in caso di separazione o divorzio vengono considerati solo i redditi personali di chi chiede l’integrazione.

I redditi esclusi

È bene sapere che ci sono alcuni redditi esclusi dal calcolo per l’integrazione del minimo. Ecco quali sono: