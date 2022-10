pensione anticipata, simulazione online anche per mmg

Pensionamento anticipato sì o no? È il dilemma che accompagna gli ultimi anni di carriera di molti professionisti in camice bianco. Una decisione che sarebbe più facile prendere se si conoscesse l’importo preciso dell’assegno mensile, così da poter avere un quadro chiaro della situazione da aspettarsi. Ora per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale questo è possibile: la pensione anticipata ora si può calcolare online, direttamente dall’area riservata del sito web dell’Enpam.

In cosa consiste la simulazione di Enpam

Il sistema permette di conoscere la prima data possibile per uscire dal mondo del lavoro e contemporaneamente calcola l’importo dell’assegno mensile se si scegliesse di andare in pensione in quella stessa data. La simulazione permette anche di sapere l’ammontare della liquidazione in capitale (che corrisponde al massimo al 15 per cento dell’importo maturato) nel caso in cui si scegliesse di percepire la pensione in parte sotto forma di assegno mensile e in parte in capitale.

Istruzioni pratiche per il servizio

Per simulare l’ipotesi di pensione anticipata, è necessario accedere all’area riservata del sito Enpam e seguire questo percorso: «Ipotesi di pensione ordinaria» > «Anticipata MMG» > «Ipotesi di pensione» > «Gestione Medici Medicina Generale».

Il servizio per le altre categorie di iscritti

Il servizio in questione si inserisce nel ventaglio dei servizi di «busta arancione» che Enpam da anni mette a disposizione dei suoi iscritti per prevedere la propria rendita futura e agire con cognizione di causa. Infatti, lo stesso servizio è già da tempo a disposizione per le ipotesi di pensionamento di Quota

A, Quota B, pensione di anzianità e pensione posticipata per i Mmg. È possibile la simulazione delle pensioni di anzianità anche per gli Specialisti ambulatoriali, sia passati a dipendenza sia rimasti in convenzione, ma il servizio in questo caso è subordinato all’ottenimento dei dati da parte delle loro

Aziende Sanitarie e al loro inserimento manuale da parte degli specialisti interessati.