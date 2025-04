Pensionati, designer e presidenti sognano di vivere qui

Spiagge soleggiate, lusso, grattacieli e edifici art déco definiscono Miami, la città dove sembra sempre estate. In molti film, i protagonisti parlano di famigliari che si trasferiscono in Florida dopo la pensione, attratti dai vantaggi fiscali e dal clima temperato. La Florida è nota per le sue temperature miti e la spontaneità degli acquazzoni estivi.

La bellezza delle spiagge e la modernità urbano sono magneti per i pensionati, mentre la vita notturna vivace e i ristoranti che offrono cucine variopinte arricchiscono l’esperienza. Miami è anche sede della più grande comunità italiana negli Stati Uniti, con 45.000 nati in Italia e oltre 300.000 discendenti.

Miami, fondata il 28 luglio 1896, è situata sulla Baia di Biscayne. Grazie a Julia Tuttle e Henry Flagler, la città si sviluppò rapidamente. Negli anni ’20, il gioco d’azzardo fu legalizzato, accelerando il processo di crescita.

Downtown Miami è il centro pulsante, con distretti come il Central Business District e il Miami Jewelry District. Brickell è la zona più esclusiva, conosciuta come “Millionaire’s Row”. A sud, Coconut Grove è ricca di storia, mentre Little Havana celebra la cultura cubana con ristoranti e gallerie.

Miami Beach, sebbene un comune a sé, è famosa per le sue spiagge e la vita notturna. Fondato nel 1915, diventò un punto di riferimento negli anni ’20. La zona di South Beach ospita molti hotel storici e boutique di moda, diventando il simbolo del glamour di Miami.

L’Art Déco Historic District e Ocean Drive sono emblemi architettonici che attirano turisti e celebrità, rendendo Miami una delle città più iconiche degli Stati Uniti.