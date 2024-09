Pensionati all’estero, INPS: inizia la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita

A partire dal 20 settembre, Citibank N.A. si occuperà dell’invio delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, esclusi i paesi scandinavi e dell’est Europa già coinvolti nella prima fase. Le attestazioni dovranno essere restituite alla banca entro il 18 gennaio 2025. L’INPS avverte che, in caso di mancata presentazione dell’attestazione, il pagamento della pensione di febbraio 2025, dove possibile, verrà effettuato in contanti tramite le agenzie Western Union nel paese di residenza. Se l’attestazione non è fornita entro il 19 febbraio 2025, i pagamenti saranno sospesi a partire dalla rata di marzo 2025.

Per limitare il rischio di pagamenti dopo la morte del beneficiario, verranno effettuate verifiche dell’esistenza in vita anche per alcuni pensionati, indipendentemente dalla loro area geografica. Tuttavia, sono esclusi dall’accertamento diversi gruppi di pensionati, come quelli residenti in paesi con cui l’INPS ha accordi per lo scambio di informazioni sul decesso.

I pensionati possono dimostrare la loro esistenza in vita in diversi modi. Possono inviare il modulo di attestazione alla casella postale di Citibank nel Regno Unito, firmato da un “testimone accettabile”, che può essere un rappresentante di un’Ambasciata o del Consolato Italiano, o un’autorità locale autorizzata. Inoltre, i pensionati possono rivolgersi a operatori di Patronato abilitati a utilizzare il portale di Citibank per attestare telematicamente la loro esistenza in vita. Anche i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche, designati dal Ministero degli Affari Esteri, possono fornire tale attestazione.

Per facilitare il processo, è stato condiviso un progetto tra l’INPS e il Ministero degli Affari Esteri per permettere incontri tramite videochiamata con i funzionari diplomatici, oltre alla possibilità di riscossione della pensione presso gli sportelli Western Union. Infine, l’INPS ha attivato un servizio di supporto della banca per pensionati e funzionari diplomatici che necessitano assistenza nella procedura di attestazione dell’esistenza in vita.