Il test disponibile online

UNA PATOLOGIA relativamente nuova e ancora poco conosciuta da scienza e pazienti, la cui severità spazia dal malessere generalizzato alla grave compromissione della qualità della vita. E’ la(MCS), nel nostro Paese nota anche come(IIAAC). Chi ne soffre mal sopporta l’esposizione a bassi livelli di determinate sostanze chimiche, generalmente tollerate da altri individui. Sostanze a cui siamo sempre più esposti: dai pesticidi ai gas di scarico delle automobili, dalle fragranze delle ammorbidenti ai prodotti per pulizia e disinfezione della casa. Ma i sintomi sono spesso vaghi e questo rende la diagnosi della MCS molto complicata. I più frequenti comprendono nausea, tachicardia, difficoltà di concentrazione, emicrania, che possono culminare in ansia e depressione. La comunità scientifica è orientata a pensare che l’insorgenza di una sindrome da MCS sia in realtà legata alla, anziché alla reale tossicità delle sostanze. Alcuni studiosi la considerano nient’altro che manifestazione. E tuttavia, nonostante l’Oms non la riconosca ufficialmente come condizione medica patologica, le pubblicazioni peer-reviwed più aggiornate ne hanno stimato un aumento della prevalenza negli Stati Uniti del 300% tra il 2008 e il 2018; circa il 38% della popolazione USA ne ha sofferto almeno una volta e dati analoghi si registrano in varie altre parti del mondo. Il guaio è che non esiste ancora un metodo diagnostico vero e proprio: l’unico standard utilizzato dai medici per riconoscere i casi di MCS è un lungo questionario di 50 domande da far compilare al paziente, il Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (QEESI). Ora però, i ricercatori all’Health Science Center dell’Università del Texas hanno validato un nuovo test che medici di base, allergologi e dermatologi potranno utilizzare per gli screening veloci in ambulatorio.

Il metodo si chiama Brief Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (BREESI), e – come dimostrano i dati pubblicati sulla rivista scientifica PLOS ONE – permette di diagnosticare l’intolleranza chimica con un certo margine di sicurezza, producendo risultati equivalenti al QEESI. “Il nostro obiettivo – spiega Claudia Miller, una delle più importanti esperte sul tema e coautrice della ricerca – era fornire a pazienti e operatori sanitari uno strumento per migliorare la comprensione e la diagnosi della MCS”. Si tratta di un questionario composto da tre domande che si concentrano su altrettante categorie di esposizione: farmaci o medicinali, inalanti chimici e additivi alimentari. “Servono pochi secondi per completare il test – prosegue Miller – e ciò lo rende disponibile per valutazioni mediche di routine, così come per analisi epidemiologiche o studi post-esposizione a disastri e catastrofi ambientali”. L’accuratezza del questionario è stata per il momento verificata su 293 pazienti volontari provenienti dall’ospedale universitario di San Antonio, ma stando al lead-author dello studio, il biostatistico Raymond Palmer, il team che coordina sta validandolo con studi più ampi basati sulla popolazione degli Stati Uniti e globale.



Occhio all’inquinamento indoor

Se c’è una cosa che Covid-19 ha insegnato, anche ai non addetti ai lavori, è che il sistema con cui l’organismo umano si difende da agenti patogeni, chimici, virus e infezioni, varia di persona in persona. Lo stesso meccanismo si applica alle intolleranze chimiche: un sistema immunitario particolarmente suscettibile, se esposto ad allergeni di natura chimica o sintetica, può scatenare reazioni anche gravi. Evento questo, “molto frequente oggi – si legge nello studio di San Antonio – vista l’esposizione a molecole potenzialmente nocive a cui siamo soggetti”. Il pericolo numero uno secondo la professoressa Miller sarebbero i disinfettanti per la casa di cui stiamo abusando da inizio pandemia, anche se i maggiori responsabili dei casi di Sensibilità chimica multipla – scrivono i ricercatori – sono i Composti organici volatili (VOCs), sprigionati da nuove costruzioni, mobilia, vernici e deodoranti e che respiriamo negli ambienti chiusi dove passiamo il 90% del nostro tempo. Da qui la necessità di affrontare la MCS e trovare un modo per diagnosticarla brevemente.

“I questionari sono molto usati oggi negli ambulatori per valutare la qualità della vita, l’abuso di stupefacenti, così come le reazioni avverse ad antibiotici o altri medicinali”, osserva Palmer. E conclude: “anche le intolleranze chimiche dovrebbero essere esaminate, vista la loro crescente prevalenza nella popolazione”. In attesa che si producano ulteriori evidenze che provino per la MCS una chiara correlazione tra esposizione e insorgenza dei sintomi, è però fondamentale ribadire che l’inquinamento non è solo quello nerofumo prodotto da automobili, ciminiere e camini: c’è anche quello incolore e spesso inodore e insapore – e per questo più subdolo – degli agenti chimici a cui siamo soggetti ogni giorno in casa e sul posto di lavoro.