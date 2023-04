Pensi che il cane sia geloso del tuo partner? Scopri cosa dice la scienza

Condividi la tua vita con una palla di pelo? Ti sei mai chiesto se il tuo cane è geloso del tuo partner? Scopriamo cosa dice la scienza.

È risaputo che i nostri amici a quattro zampe provano emozioni proprio come noi esseri umani, possono essere felici, tristi e arrabbiati.

Tuttavia spesso chi convive con un amico peloso si domanda se Fido possa anche essere geloso. Nello specifico il cane può essere geloso del nostro partner? Nel seguente articolo vedremo insieme cosa pensa la scienza di questo argomento.

Il cane è geloso del partner? Risponde la scienza

Solitamente tendiamo ad attribuire la gelosia all’essere umano. Tuttavia non sempre è così, infatti come ben sappiamo i nostri amici a quattro zampe provano varie emozioni tra cui anche la gelosia.

Ciò è stato accertato anche da uno studio americano condotto da Christine Harris e Caroline Prouvest dell’Università di San Diego. Secondo gli esperti il cane tende ad essere geloso del suo umano, e non solo, soprattutto se quest’ultimo tende a dare attenzioni ad altri e non a lui.

Ma quindi il cane può essere geloso anche del nostro partner? La risposta a tale domanda è sì. Ciò perché i nostri amici a quattro zampe sono molto protettivi nei confronti del loro territorio e della loro famiglia.

Nel momento in cui in quest’ultima viene a far parte un’altra persona che riceve le attenzioni dei membri della famiglia, il nostro amico peloso potrebbe ingelosirsi.

Ciò accade soprattutto se la palla di pelo è sempre stato al centro dell’attenzione del suo umano. Con l’arrivo del partner il cane potrebbe sentirsi minacciato e pensare di essere passato dal “primo” posto nella classifica delle vostre attenzioni al “secondo” posto.

Se invece il nostro amico a quattro zampe ha imparato a socializzare e non presenta un attaccamento “morboso” nei confronti del suo umano, molto probabilmente Fido potrebbe non essere geloso o avere una gelosia minima nei confronti del partner.

Come capire se il cane è geloso del nostro partner e cosa fare

Come ben sappiamo i nostri amici a quattro zampe non hanno la parola, ma comunicano con il linguaggio del corpo e con il loro abbaiare o piagnucolare.

Per questo motivo è molto importante osservare i comportamenti e gli atteggiamenti di Fido per comprendere se quest’ultimo è geloso del nostro partner. I principali segnali di gelosia nel cane nei confronti del nostro partner sono i seguenti:

Il cane aggressivo

Presenta un comportamento possessivo

Si lecca eccessivamente

Il cane abbaia eccessivamente

Presenta un comportamento distruttivo

Perde interesse nelle attività quotidiane

Se il vostro amico a quattro zampe presenta i comportamenti sopra elencati significa che è geloso della presenza del vostro partner. Come possiamo evitare ciò?

La cosa principale da fare è far capire al proprio amico peloso che la presenza del partner non comporta una mancanza di affetto nei suoi confronti. Per fargli capire questo è necessario dare al cane l’attenzione che gli diamo sempre o anche di più.

Inoltre bisogna far sì che il nostro amico peloso associ la presenza del nostro partner a situazioni positive come carezze, ricompense o passeggiate. Potrebbe essere utile in questo caso, far partecipare anche il nostro fidanzato o fidanzata a tali attività.

Infine è molto importante non punire il cane quando presenta i comportamenti descritti precedentemente ma correggerli avendo pazienza, amore e soprattutto utilizzando il rinforzo positivo.

Se il nostro amico a quattro zampe continua a essere geloso nonostante queste piccole accortezze, sarebbe opportuno contattare un esperto.