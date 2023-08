Trovano quello che credono essere un cane smarrito e si mettono a giocare con lui senza problemi, ma la verità è un’altra.

A volte si incontra di sfuggita qualche animale per la strada e si fa fatica a dire quale animale sia in realtà. Invece, a volte può capitare di vederlo molto bene, di fermarsi a giocare con lui credendo che sia un cane e poi scoprire che non lo è. È proprio quello che è accaduto a due ragazze degli Stati Uniti che hanno vissuto un incontro molto particolare, erano contente e serene salvo poi essere avvertite che non si trattava affatto di un cane amorevole e docile. Loro due non se ne sono sere conto, potevano rischiare grosso, ma vediamo come sono andate le cose e che cosa è successo nel dettaglio.

Pensavano fosse un cane smarrito e si mettono a giocare con lui: si sbagliavano

Siamo negli Stati Uniti e l’utente di TikTok Jasmine Quinonez, dal suo profilo @jazzyq0, ha condiviso il video di un incontro particolare che ha avuto quando si trovava insieme ad una sua amica. Le due hanno creduto subito che si trattasse di un cane.

Hanno pensato che fosse un cane bianco di grande taglia e si sono riprese mentre lo chiamavano, lo accarezzavano e giocavano con lui. Una delle due ragazze si è addirittura gettata a terra per coccolare e giocare con l’animale che da parte sua rispondeva alle coccole e al gioco leccandola sul viso.

Niente di anomalo, non fosse che il cane non era un cane. Si trattava, invece, di un esemplare di lupo che si era perso. Le due ragazze non hanno avuto neanche un dubbio, anzi, hanno cercato di prenderlo in macchina con loro per trovare il proprietario dal momento che al collo il lupo aveva una catena.

Quando hanno diffuso il video, però, in un paio d’ore molti hanno fatto notare loro che non era un cane, ma un lupo che avrà avuto all’incirca un anno o poco più. Loro sono rimaste sorprese da queste notizie e queste informazioni.

L’incontro con un lupo può non essere molto piacevole. Al contrario dei cani, non è un animale addomesticato, è molto aggressivo, soprattutto se avverte un’invasione nel suo territorio. Inoltre, è un carnivoro sempre alla ricerca di cibo.

Per fortuna non era questo il caso. Molto probabilmente questo esemplare in particolare era nato e cresciuto in cattività ed era addomesticato. Ecco perché era così amichevole e affettuoso.

@jazzyq0 Memeber amiga @sashaeason #wolf #dog #fyp ♬ original sound – Jasmine Quinonez

Sappiamo molto bene che il cane discende dai lupi e che ancora non si può dire che siano due specie distinte. Tuttavia, ci sono diverse caratteristiche che si possono individuare in uno e nell’altro per capire la differenza.

Forse le due ragazze potevano capire qualcosa dal muso allungato, dall’espressione degli occhi e dal modo di camminare dell’animale. Ad ogni modo, nessuno si è fatto male e si spera che il proprietario di sia fatto avanti in tempi brevi.