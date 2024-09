“Pensavamo di essere morti” L’attore famoso coinvolto in un terribile incidente mentre era in auto con sua moglie

La star di “Una mamma per amica”, Scott Cohen, e sua moglie Anastasia Traina, sono stati coinvolti in un grave incidente stradale la notte del 29 giugno a Brooklyn. Durante il loro rientro a casa, la loro auto è stata colpita da un veicolo in fuga dalla polizia, dopo che il conducente di quest’ultimo aveva rifiutato di fermarsi a un controllo di routine nel Queens. Ciò ha innescato un inseguimento ad alta velocità che si è concluso con una collisione frontale, lasciando la coppia profondamente scossa.

Cohen ha descritto l’impatto come devastante, esprimendo la sua paura di non sopravvivere all’incidente. Entrambi hanno riportato ferite significative: Anastasia ha subito gravi lesioni al braccio, mentre Cohen ha riportato una frattura allo sterno, risultante in una condizione chiamata “non-unione”, che implica che l’osso non guarirà completamente e avrà conseguenze permanenti.

Dopo lo schianto, il veicolo del fuggitivo è scoppiato in fiamme, ma il conducente è riuscito a uscire e a fuggire a piedi, scatenando un ulterioreallerta per le forze dell’ordine, che hanno iniziato a inseguirlo. La situazione è diventata ancora più drammatica quando è scoppiata una sparatoria tra il fuggitivo e la polizia, un finale che sembra uscito da un film d’azione.

Cohen ha riflettuto sull’imprevedibilità della vita, sottolineando quanto possa cambiare tutto in un istante. Anche se la salute di sua moglie sta migliorando, lui dovrà convivere con le conseguenze fisiche dell’incidente. L’attore ha fatto appello alla prudenza stradale, evidenziando l’importanza della sicurezza durante la guida.

Questa esperienza ha messo in luce non solo il rischio significativo degli inseguimenti ad alta velocità, ma anche l’impatto che tali eventi possono avere sulle vite delle persone coinvolte. Nonostante le sfide che affrontano, la coppia sta cercando di riprendersi e di mandare un messaggio chiaro sui pericoli delle strade. Questa vicenda ha dimostrato, ancora una volta, quanto la vita possa essere fragile e il valore della sicurezza stradale in situazioni imprevedibili.