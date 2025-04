Pensare in modo equilibrato ai fatti

“Tempi Nuovi” non confonde la funzione critica dell’opposizione con il senso di responsabilità verso il Paese. La portavoce Fabrizia Abbate sottolinea che, oltre agli aspetti mediatici, saranno i fatti successivi all’incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente Donald Trump a contare. Esiste una sfumatura intermedia, un “grigio” ricco di dettagli, che è cruciale nei rapporti economici e politici attuali tra Europa e Stati Uniti. Tempi Nuovi vede in questo grigio un’opportunità per l’Italia di intraprendere un lavoro costruttivo con gli altri paesi e le istituzioni europee. L’impegno del governo nei rapporti con l’amministrazione Trump è significativo se accompagnato da una generale attenzione e compostezza, anche oltre i confini dell’attuale maggioranza. Abbate afferma che, ragionando con equilibrio, si può valorizzare la determinazione dell’Italia nello scenario internazionale, dirigendo al contempo le critiche legittime. Gli interessi italiani devono essere difesi con logica chiara e senza ambiguità, non per dividere l’Europa, ma per rafforzarla e consolidare la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico. Questo è fondamentale per il bene dell’interesse nazionale e per la credibilità di chi sostiene un’alternativa. In sintesi, l’opposizione ha un ruolo vitale, ma è necessaria una cooperazione costante per affrontare le sfide attuali e costruire relazioni solide con gli alleati internazionali, in particolare con gli Stati Uniti.