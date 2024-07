Pensa di essere solo e ulula disperatamente, poi la reazione

Spopola su TikTok il video del Golden Retriever che ulula disperatamente credendo di essere stato lasciato solo: la reazione del cane quando si accorge che gli umani sono in casa è tutta da ridere.

A volte le espressioni degli animali domestici sono davvero esilaranti, soprattutto quando vengono sorpresi dai loro umani mentre stanno facendo qualcosa di particolare. Così è stato per un simpatico Golden Retriever di nome Buster. Il quattro zampe era pronto per fare una passeggiata quando a un certo punto ha perso di vista i proprietari. Convinto che questi fossero andati al giardino senza di lui, ha iniziato a piangere e guarire. Le immagini di Buster che ulula disperatamente per poi cambiare espressione non appena si accorge di essere osservato hanno divertito milioni di utenti del web.

Il Golden Retriever si dispera perché è rimasto solo in casa: il video del cucciolo spopola su TikTok

Il video è stato condiviso su TikTok, sul profilo che gli umani di Buster hanno creato per il quattro zampe, all’account social @everything_ goldens. Il filmato è diventato presto virale sul web, ottenendo quasi cinque milioni e mezzo di visualizzazioni.

Buster è un cane di razza Golden Retriever di otto anni di età. Il quattro zampe vive a Sacramento, in California, insieme alla Golden Retriever Pepper e ai suoi umani, Anna Heylen e il compagno di lei. Qualche giorno fa, Buster, pronto per la sua passeggiata quotidiana, ha visto il propietario uscire senza di lui. Convinto di essere stato dimenticato, il cane ha iniziato a ululare disperato. Heylen, che si trovava al piano superiore della casa, ha sentito i lamenti strazianti di Buster ed è subito scesa a controllare. La donna ha raccontato al portale Newsweek di aver sentito Buster ululare così pochissime volte e solo durante il sonno.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Lasciato a casa, cane piange convinto che il suo umano sia uscito a giocare senza di lui (VIDEO)

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Cane sorpreso in flagrante: la reazione del Golden Retriever è impagabile – VIDEO

Mentre Buster è sdraiato sul divano con gli occhi socchiusi, Heylen si avvicina silenziosamente e riprende con il cellulare il comportamento del cane. Nella didascalia al video condiviso su TikTok, la donna scrive: «Pensava che fossi andata a fare una passeggiata senza di lui. Guardate come cambia il suo viso quando mi vede», aggiungendo in modo scherzoso «Non lo lascerò mai più da solo».

@everything_goldens will never leave again 🫶🏻🥹 #goldenretriever #leftalone #dogsoftiktok #dogcaughtinaction ♬ original sound – everything goldens ❣️

Non appena Buster si accorge che la sua umana non lo ha lasciato da solo ha una reazione dolcissima. Il suo volto si illumina di un sorriso quando vede Heylen. La donna ha raccontato a Newsweek che per consolare il quattro zampe, non solo gli ha riservato coccole extra, ma lo ha portato a fare una passeggiata più lunga del solito.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il tenerissimo cucciolo di Bulldog alle prese con i primi ululati (VIDEO)

Tra le razze canine più amate, i Golden Retriever si contraddistinguono per il loro temperamento universalmente riconosciuto come gentile, amichevole e sicuro di sé, che rende questi animali particolarmente adatti per le famiglie, soprattutto per la loro pazienza e affettuosità nei confronti dei bambini e degli altri animali di casa. Come dimostra il video di Buster, i Golden Retriever adorano trascorre il tempo con gli esseri umani, con i loro simili e vanno d’accordo con qualsiasi specie vivente, mostrandosi sempre dolci e affettuosi. (di Elisabetta Guglielmi)