Penne gluten free con porri, speck e castagne: ricetta autunnale

Da stranotizie
Oggi vi proponiamo una ricetta autunnale ideata da Arianna Tosatto di “Merende da favola” per il brand Farmo, che punta a combinare tradizione culinaria e benessere attraverso ingredienti salutari e gluten free.

Con l’arrivo delle temperature più fresche, la voglia di piatti ricchi di sapore aumenta. La Linea Pasta Blu Farmo di Mais e Riso Integrale è perfetta in questa stagione, offrendo un’ottima digeribilità e proprietà organolettiche che arricchiscono ogni pasto. Questa pasta senza glutine è un ottimo alleato per una nutrizione sana ed equilibrata.

La proposta di oggi è una ricetta di penne con porri, speck e castagne, un piatto ideale per chi cerca gusto senza compromettere la salute, come suggerito da Arianna Tosatto, creative chef di Farmo. Preparare questa ricetta è semplice e soddisfacente; basta seguire i passaggi e godere del risultato a tavola.

Ingredienti per 4 persone

  • 320 g di Penne Farmo di Mais e Riso Integrale
  • 1 porro
  • 150 g di speck a dadini
  • 150 g di castagne lessate e sbucciate
  • Olio EVO q.b.
  • Sale e pepe q.b.

Procedimento
Iniziate a cuocere le castagne in pentola a pressione per circa 50 minuti. Una volta raffreddate, pelatele con cura. Mentre portate a bollore l’acqua salata, preparate il condimento: in una padella, scaldate l’olio e aggiungete il porro tagliato a rondelle. Quando diventa trasparente, unite lo speck e le castagne tagliate grossolanamente. Lasciate rosolare, aggiustate di sale e pepe. Cuocete la pasta e scolatela, quindi mescolatela con il condimento. Servite e gustate questo piatto delizioso!

