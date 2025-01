Penna Multiuso per Uomini: Regali Originali per Architetti, Ingegneri e Professionisti

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Descrizione prodotto

GREENEVER 6 IN 1 Set di penne multiutensile – Utilizzabile ovunque

Tenendo la penna multiuso in tasca, è pronta per essere utilizzata per riparare una casa, controllare circuiti, progettare disegni, appendere decorazioni o fare lavori di bricolage.La penne multifunzione 6 in 1 è molto leggera e può essere facilmente trasportata da uomini e donne. Anche un adolescente può metterla nello zaino di scuola e portarla a lezione di crafting.Un regalo fantastico per il padre, il nonno, il marito, il fidanzato, il fratello, il figlio, un aiuto premuroso per la madre, la nonna, la compagna, la sorella, la figlia.

Penna combinata multifunzione GREENEVER

Testa magnetica

Luce LED

Cacciavite a croce da 2,5 mm

Livella a bolla d’aria

Righello metrico e pollici

Penna a sfera

Multiutensile ampiamente utilizzato

La penna multiutensile tascabile GREENEVER è un regalo pratico per ingegneri edili, falegnami, carpentieri, meccanici, elettricisti, tuttofare, appassionati di bricolage, artisti, architetti, ecc.La penna multifunzione è un gadget ideale e innovativo che può aiutarvi a risparmiare molto tempo e a rendere il vostro lavoro più facile, comodo da portare in giro.

Preparate un regalo speciale per il vostro caro padre, nonno, zio, marito e fidanzato

Regali personalizzati per papà, marito, padre, lui, fidanzato, ragazzo, adolescente, adulto, nonno, figlio. La persona amata sarà sorpresa di ricevere questo strumento all-in-one come regalo di compleanno, regalo di San Valentino, regalo per la festa del papà, regalo per la festa della mamma, regalo per il giorno del ringraziamento, regalo di Natale.GREENEVER 6 in 1 penna strumento multifunzionale con il design unico e squisito confezione regalo, un regalo ideale per uomini o donne, soprattutto se lui o lei è un ingegnere civile, architetto, ingegnere meccanico, falegname, elettricista, tuttofare, ecc.Questa penna gadget portatile sarà di grande aiuto per la vostra vita durante le riparazioni e il lavoro, consentendo alla vostra famiglia di liberarsi del trasporto di ingombranti cassette degli attrezzi.

6 IN 1 Penna Multifunzione: 1.GREENEVER penna multiuso con torcia, che può aiutare a illuminare qualsiasi angolo. 2. Penna a sfera, linee di scrittura uniformi, comoda per registrare in qualsiasi momento. 3. Righello (metrico e in pollici), quattro sistemi per misurare la lunghezza 4. Cacciavite a croce da 2,5 mm, un valido aiuto per lo smontaggio e l’installazione. 5. Testa magnetica, per trovare e raccogliere facilmente gli oggetti magnetici. 6. Livella a bolla per confermare il livello.

Gadget Uomo Utili: GREENEVER penne multifunzione con torcia sono realizzate in alluminio aeronautico ultra-forte, antiossidazione e resistente alla corrosione. Che siate ingegneri edili, falegnami, carpentieri, meccanici, elettricisti, tuttofare, amanti del fai da te o architetti, la nostra penna multifunzione soddisferà le vostre esigenze. La penna architetto leggera e compatta, può essere portata ovunque e in qualsiasi momento. Può essere riposta in qualsiasi tasca, borsa o valigetta.

Multiuso Gadget Tecnologici: Penna uomo regalo con luce torcia LED più luminosa per aiutarvi a migliorare l’efficienza al buio. Ottimo per le riparazioni elettroniche, il fai-da-te e per ispezioni. Anche come gadget di emergenza per il campeggio. La livella a bolla d’aria incorporata in questa penna per uomo permette di mantenere parallelo tutto ciò che vi circonda. Come appendere foto, disegni o progetti di falegnameria. Un gadget domestico essenziale per la vostra vita e il vostro lavoro.

Idee Regali per Lui: GREENEVER penna tuttofare sono dotate di una squisita confezione regalo, una guida ideale per i regali uomo donna. Permettendogli di liberarsi dal trasporto di ingombranti cassette degli attrezzi. Regali per papà, mamma, marito, fidanzato, fratello, nonno, patrigno, anziano, figlio e amico. La persona amata sarà sorpresa di ricevere questo regalo per il compleanno, il giorno del ringraziamento, l’anniversario, il Natale, San Valentino e la festa del papà.

Storia della penna cacciavite GREENEVER: “La biro particolari con luce durerà a lungo e potrete acquistarla con fiducia. “Facile da usare, piacevole da lavorare, corpo e mente felici”: questo è il nostro obiettivo. Crediamo che con la nostra fede nella qualità e il nostro impegno, GREENEVER possa aiutarvi a fare di più. Se avete problemi con la penna ingegnere dello strumento di costruzione, fateci sapere. Siamo sempre qui. Portare una penna di lavoro, portare più progetti fatti e il piacere.