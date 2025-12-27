8.5 C
Penn Badgley quasi Jesse in Breaking Bad

Oltre ad Aaron Paul, anche Penn Badgley, noto per il suo ruolo in Gossip Girl, è stato preso in considerazione per il ruolo di Jesse in Breaking Bad. Riuscite ad immaginare Penn Badgley come interprete di Jesse in Breaking Bad? L’attore ci ha provato, seppur non arrivando fino in fondo.

Oggi Badgley è un attore noto ai fan del piccolo schermo sia per aver interpretato Dan Humphrey in Gossip Girl, sia per aver interpretato il serial killer romantico in YOU su Netflix. Eppure c’è stato un tempo in cui ha tentato di farsi strada anche in Breaking Bad, puntando al personaggio di Jesse.

Badgley aveva raccontato di essere stato ad un passo dall’interpretare Jesse Pinkman: “Mi sono avvicinato tantissimo a Breaking Bad. stata una lotta tra me e Aaron Paul, abbiamo fatto delle audizioni”. Aaron Paul ha infine ottenuto quel ruolo. Di recente, l’attore ha ricordato nuovamente il ruolo perso a favore di Aaron Paul: “Fino ad oggi, è stata di gran lunga la sceneggiatura televisiva migliore e più avvincente che abbia mai letto”.

Il loro è stato un vero testa a testa, vinto poi da Aaron Paul. Eppure all’epoca Penn Badgley era fiducioso e convinto di ottenere la parte: “È stato uno dei tre provini in cui ho pensato di farcela. Mi dicevo: ‘Ci riuscirò’. E poi non ce l’ho fatta”.

Dopo aver perso quell’opportunità, Penn Badgley ha ammesso di aver detto di no anche a Gossip Girl, dopodiché ha cambiato idea accettando il ruolo di Dan Humphrey: “Quello che accetti di fare è firmare un contratto che ti vincola per sei anni della tua vita, forse di più. Un contratto televisivo è un grande impegno. difficile entrare in una serie del genere, è ancora più difficile entrare in una serie del genere e poi tirarti fuori”.

