"Pene extralarge, è boom di punturine: l'uomo vive una dismorfofobia"

Non si riconosce più alla specchio e pensa di avere difetti fisici, di essere poco sexy, anche sotto la cintura, nella viralità. “L’uomo vive di una dismorfofobia, un’ansia per un presunto difetto fisico, anche per le dimensioni dell’organo sessuale e riguarda giovani e meno. Così c’è un boom di richieste per l’allargamento con le punture di acido ialuronico. Iniezioni, in regime idi ambulatorio, che permettono in sicurezza di allargare la circonferenza del pene di 3 centimetri e anche di più“. Lo spiega all’Adnkronos Salute Gabriele Antonini, urologo-andrologo dell’Asl Roma 2. Ma è solo la famosa ‘sindrome da spogliatoio’ a convincere il maschio del terzo millennio a chiedere il ritocchino extralarge? “Non solo – avverte lo specialista – Le richieste sono aumentate e riguardano anche uomini che in realtà non avrebbero nessuno ‘problema’ – osserva Antonini – ma lo fanno per la partner che magari ha avuto una lassità dei genitali dopo tante gravidanze naturali”. In fila fuori dall’ambulatorio c’è anche chi per professione deve far sfoggio della propria viralità sul set, “molti pornoattori cercano di ‘migliorarsi‘, non è un segreto”, conclude l’urologo.