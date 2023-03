pendali Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth HiFi Stereo, Cuffie Wireless con 2 Mic Cancellazione Rumore, IP7 Impermeabili Bluetooth in Ear Cuffie Senza Fili Sport Cuffiette per Android iOS

Come connettere?

Accendere

1.Aprire la scatola di ricarica e l’auricolare si accenderà automaticamente.





2. Nello stato spento, premere a lungo il pannello a sfioramento per 1 secondo (la luce blu lampeggia)





Spegnere

1.Inserire l’auricolare nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio della custodia di ricarica e l’auricolare si spegnerà.





2. Nello stato di accensione, premere a lungo il pannello a sfioramento per circa 5 secondi (luce rossa lampeggiante)





Visualizzazione del livello della batteria

Quando apri o chiudi il coperchio di ricarica degli auricolari wireless, il LED corrispondente si accende. Il display della batteria non ti fa più preoccupare della batteria scarica.

Illuminazione a 4 LED blu: batteria carica

3 LED blu accesi: 3/4 batteria rimanente

2 LED blu accesi: 1/2 batteria residua

1 illuminazione LED blu: 1/4 di batteria rimanente





Se i tuoi auricolari wireless impermeabili hanno problemi di ricarica, puoi provare a ripristinarli. Ecco i passaggi:





1. Cancella tutti i record di associazione dei tuoi dispositivi.





2. Tenere premuta l’area tattile per 8 secondi fino a quando la luce rossa e quella blu lampeggiano alternativamente 3 volte fino a spegnersi.





Quindi prova a metterli nella custodia di ricarica per caricarli.

【SUONO STEREO 3D】auricolari wireless con annullamento del rumore, puoi proteggere i rumori circostanti, goderti la tua musica ovunque anche in un ambiente forte. Gli auricolari wireless adottano la tecnologia più avanzata per garantire una connettività stabile e una trasmissione regolare ad alta velocità.【ONE PASSAGGIO ACCUNING E TOUCT CONTROL】 Le cuffie wireless si accenderanno automaticamente e si connetteranno al dispositivo wireless quando si estraggono gli auricolari wireless dalla scatola di ricarica. Il controllo intelligente delle cuffie wireless rende l’operazione più conveniente, portando la vera esperienza wireless.【IPX7 DESIGN IMPERMEABILE E COMODO】 Cumo wireless impermeabili IPX7, prefetto per esercizio, ciclismo, jogging, escursioni, viaggi. Il design ergonomico degli auricolari wireless rende le orecchie molto confortevoli, quindi non senti pressione quando le indossi a lungo.【CUSTODIA DI CARICA E CARICA PROTETTI IN MOVIMENTO】 Super Mini Case di ricarica portatile, facile da trasportare, può soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane con la ricarica delle cuffie sempre e ovunque, goditi la musica tutto il giorno. Una volta inserite le cuffie wireless nella custodia di carica, possono essere caricate automaticamente.【MODALITÀ SINGOLO/GEMELLA E CIÒ CHE OTTIENI】 con microfono integrato in ogni auricolare, puoi usare un auricolare singolo per lavorare o utilizzare la coppia per godersi la musica da solo o condividere con una persona cara. Otterrai auricolari wireless pendali, S/m/L set auricolari, custodia di ricarica, cavo di ricarica, manuale utente. Sarebbe un regalo meraviglioso.

€29,99