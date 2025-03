Penali Severe e Possibile Chiusura per il Proprietario

Una recente operazione della Polizia di Stato ad Acireale ha portato alla scoperta di sei minori all’interno di un centro scommesse, violando le normative che vietano la loro permanenza anche in assenza di scommesse. Gli agenti della Polizia Amministrativa, impegnati in controlli contro il gioco illegale e per la protezione dei minorenni, hanno verificato l’identificazione dei minori, la quale non è stata effettuata dal gestore del locale.

Per questa violazione, al titolare del centro scommesse è stata inflitta una sanzione pecuniaria che va da 5 a 20 mila euro. Inoltre, è prevista la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo compreso tra 10 e 30 giorni, come stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Queste misure rientrano nel contesto delle attività del CO.PRe.G.I. – Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, che mira a garantire un ambiente di gioco sicuro e legale, soprattutto per i giovani.

L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo della Polizia di Stato per prevenire la ludopatia e garantire la sicurezza dei minori, affrontando così un problema sociale rilevante. Questa operazione è un chiaro esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel monitoraggio e nella regolamentazione del settore del gioco, al fine di proteggere i cittadini, in particolare i più vulnerabili. La Polizia di Stato continuerà a svolgere controlli per assicurarsi che le normative siano rispettate, contribuendo così a un ambiente di gioco più sicuro.