Peloton riduce la perdita nel quarto trimestre. Prevede ricavi in calo

– Peloton, società statunitense quotata al Nasdaq e attiva nel mondo del fitness, ha chiuso il quarto trimestre dell’anno fiscale 2024 terminato il 30 giugno 2024 con ricavi totali pari a 644 milioni di dollari, in aumento dello 0,2% anno su anno, e il segmento degli abbonamenti ha generato 431 milioni di ricavi, in aumento del 2,3%.

La perdita netta è stata di 30 milioni di dollari, con un miglioramento di 211 milioni anno su anno e 137 milioni trimestre su trimestre, e il flusso di cassa netto fornito dalle attività operative è stato di 33 milioni di dollari, con un aumento di 88 milioni anno su anno e 21 milioni trimestre su trimestre.

La società ha generato un EBITDA rettificato e un free cash flow positivi per il secondo trimestre consecutivo, cosa che non realizzava dal Q2 FY21. Nel Q4 ha raggiunto 70 milioni di dollari di EBITDA rettificato, in aumento di 105 milioni anno su anno e di 64 milioni trimestre su trimestre. Ha anche raggiunto 26 milioni di dollari di free cash flow, in aumento di 100 milioni anno su anno e triplicato rispetto al trimestre precedente.

“Stiamo facendo progressi significativi verso il dimensionamento corretto della nostra struttura dei costi e continueremo a ottimizzare le spese“, si legge nella lettera agli azionisti, dove viene anche spiegato che “la ricerca del prossimo CEO di Peloton è una priorità per tutti gli stakeholder. Il processo è in pieno svolgimento e non vediamo l’ora di condividere di più quando avremo un annuncio”.

L’azienda ha detto di aspettarsi per l’anno fiscale 2025 ricavi compresi tra 2,4 e 2,5 miliardi di euro -9% rispetto all’anno prima nel punto medio e un EBITDA compreso tra 200 e 250 milioni di euro +6,3%.