Pellicola Vetro Temperato Samsung Galaxy S24 Ultra 3 Pezzi

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Fede

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime

Review: Ho acquistato questo set da 3 pellicole in vetro temperato per il mio Galaxy S22, e devo dire che sono rimasto davvero soddisfatto.👍 Pro:Facilità di applicazione: L’installazione è stata super semplice. Niente bolle, zero stress, basta seguire le istruzioni.Trasparenza perfetta: Lo schermo rimane nitido come senza protezione, sembra quasi di non averla.Touch impeccabile: Nessuna perdita di sensibilità, anche con il sensore di impronta sotto lo schermo. Funziona come sempre, basta solo registrare nuovamente le proprie impronte.Resistenza ottima: Dopo qualche settimana d’uso, tra tasche, chiavi e zaini, nessun graffio visibile. Davvero resistente.Zero impronte: Trattamento oleofobico che funziona davvero. Lo schermo rimane più pulito rispetto ad altre pellicole che ho provato.👎 Contro:L’unica cosa è che la pellicola non arriva proprio a filo dei bordi curvi dello schermo, ma è una scelta comune per evitare il sollevamento con le cover. Se usi una custodia, non si nota nemmeno.Conclusione:Per il prezzo, è un affare. Tre pezzi, ottima qualità, facile da mettere e protegge davvero bene. Lo ricomprerei senza pensarci due volte

Reviewer: Alessia

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfette

Review: Questa marca di pellicole le ho sempre trovate perfette!Preferisco acquistare separatamente cover e pellicole in quanto spesso le recensioni non sono positive e le pellicole di qualità inferiore! Con queste invece mi sono sempre trovata bene, poi è chiaro, dipende molto anche dalla mano di chi le applica😅 è quindi lascio sempre fare al marito😅

Reviewer: Valerio L.

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Concreto

Review: In sintesiSe cerchi una protezione economica ma ben fatta per lo schermo del tuo Galaxy S25, questo kit di tre vetri NEW’C è un acquisto quasi “senza pensieri”. Offre una copertura solida (durezza 9H), buona trasparenza e un’esperienza di installazione davvero intuitiva; restano però alcune piccole ombre, soprattutto sul comportamento con il sensore d’impronte e sulla facilità con cui i bordi si possono scheggiare.—Cosa mi è piaciuto ✅Aspetto Perché convinceRapporto quantità/prezzo Con meno di 7 € ottieni tre vetri completi di kit di pulizia – difficile spendere meno.Installazione “zero bolle” Il silicone adesivo fa letteralmente “agganciare” il vetro allo schermo; le salviette e gli sticker nella confezione velocizzano il lavoro anche a chi è alle prime armi.Spessore ridotto (0,25 mm) e chiarezza del display Il vetro è abbastanza sottile da non alterare colori o sensibilità touch; il 99 % di trasparenza dichiarata è credibile alla prova pratica.Protezione reale da graffi e piccoli urti Le recensioni confermano che resiste bene a chiavi, monete e cadute leggere; se si rompe, di solito si sacrifica il vetro senza danneggiare lo schermo.Certificazione ClimatePartner Un plus per chi guarda alla sostenibilità: il produttore dichiara misurazione e compensazione della CO₂ sul ciclo di vita.Dove può migliorare ❌Limite DettagliCompatibilità limitata NON va bene su S25 Plus o S25 Ultra: la forma è specifica per il modello da 6,2″.Sensore d’impronte Dopo l’installazione occorre re‑registrare le impronte; alcuni utenti sul S24/S25 Ultra lamentano comunque una lettura meno fulminea.Bordi delicati Il vetro è resistente frontalmente, ma basta un colpo sul bordo (es. contro un mouse sulla scrivania) per far comparire micro‑schegge.Oleofobicità non eccelsa L’antimpronta non è al livello dei vetri premium: le ditate si vedono e vanno rimosse con un panno di frequente.Distribuzione stellare non perfetta Su circa 59 000 valutazioni globali, il 66 % sono 5 stelle ma il 6 % è 1 stella; i reclami riguardano soprattutto sensore d’impronte e rotture premature.—Esperienza d’uso (dopo 2 settimane)1. Montaggio – In 3 minuti era posato, senza aloni né bolla d’aria.2. Touch e display – Reattività intatta; luminosità e colori invariati.3. Resistenza quotidiana – Nessun graffio da chiavi/piastrine metalliche tascate; una caduta da 70 cm sul pavimento ha lasciato illeso sia vetro sia telefono.4. Pulizia – Le ditate compaiono, ma si rimuovono con un panno in microfibra in pochi secondi.5. Fingerprint – Ho dovuto rifare la registrazione dell’impronta; dopo, lo sblocco è leggermente più lento (~½ secondo extra) ma affidabile.—Verdict ⭐⭐⭐⭐✩ (4/5)Il kit NEW’C convince per valore, facilità d’uso e protezione concreta. Non è il vetro “definitivo” – soprattutto se usi molto il lettore d’impronte o vuoi un’oleofobia impeccabile – ma a questo prezzo offre più pro che contro. Ideale come scorta da tenere nel cassetto: anche se ne rompi uno, ne restano altri due pronti all’uso.

Reviewer: Francesca

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottima qualità

Review: L’applicazione è facilissima e il kit contiene tutto ciò che serve.Il prodotto è di ottima qualità, ha protetto benissimo il mio telefono che inavvertitamente è caduto su dei sassi appuntiti: il vetro protettivo si è scheggiato in due punti ma lo schermo non ha avuto alcun danno. Molto consigliato.

Reviewer: Annabella

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo!

Review: Tra le tante pellicole che ho comprato per vari cellulari, credo che questa sia la migliore…non si graffia e non si rompe nonostante mi sia già caduto il cellulare varie volte.Ottimo prodotto!

Reviewer: Vittoria

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title: Problema riconoscimento impronte

Review: La pellicola è arrivata puntuale, confezione ben fatta e applicazione facilissima: si adatta perfettamente al display del mio Galaxy S23 e non ho avuto problemi con bolle o polvere. Esteticamente è quasi invisibile, e al tatto è molto piacevole.Purtroppo, però, una volta applicata, il lettore di impronte sotto lo schermo ha smesso di funzionare correttamente. Anche dopo aver ri-registrato le impronte, il riconoscimento è diventato molto impreciso e spesso non funziona proprio.Per me è un grosso limite, perché uso spesso lo sblocco con l’impronta in situazioni dove non posso mettermi a digitare un PIN ogni volta (ad esempio quando ho solo una mano libera o sto camminando velocemente).Peccato, perché la qualità della pellicola è buona, ma il problema con l’impronta la rende inadatta alle mie esigenze. Sto valutando se chiedere il reso.—-Il fornitore si è dimostrato molto disponibile a risolvere il problema.

Reviewer: Dawson85

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: worked awesome, fit was perfect

Reviewer: Martin K. Payne

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Great value.

Reviewer: Zacmanrules5

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: My dad finally upgraded from a flip phone so I got him these. Easy to apply and has everything you need to apply. Been about 3 weeks and no issues!

Reviewer: Gizem

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Bahsedildiği gibi temperli cam geldi. İnce ve uyumlu.

Reviewer: naruto55

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: 指紋認証は若干鈍い気がするけど大丈夫。とてもクリアで貼りやすい。指紋跡も残りずらいのでオススメです。