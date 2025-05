Pellicola Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 13 – 3 Pezzi

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: floriana

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo vetrino

Review: Contiene panno umido, panno asciutto, togli polvere e guide. Facile da applicare, pigiando al centro aderisce praticamente da solo senza lasciare bolle. Molto trasparente, touch perfetto, robusto, buon spessore. La dimensione è perfetta per Redmi note 11 4g, a me è venuto leggermente spostato in basso ma se si riesce a posizionarlo correttamente è perfetto. Ho la cover con i bordi “non rialzati” ma penso che vada bene anche con le cover che hanno i bordi rialzati. Una delle 3 era rotta, ma dato che mi sono cadute mentre facevo le foto per la recensione non posso dire che non l’abbia rotta io, controllatele tutte e 3 quando vi arrivano.Buon rapporto qualità/ prezzo, consiglio

Reviewer: Markolino

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Vetro proteggi schermo per Redmi Note 13 Pro 5G

Review: Ottimo prodotto. Il vetro è di dimensioni perfette e non crea problemi se si usa una cover sul telefono. Non si vedono aloni e non rimangono le ditate sul vetro. Nessun problema con la lettura dell’impronta digitale da schermo.All’interno della confezione ci sono 3 pellicole in vetro temprato, 3 kit pulizia con i quadratini in tessuto (wet & dry) per pulire lo schermo prima dell’applicazione.Ottimo rapporto qualità prezzo, lo consiglio.

Reviewer: Frenk

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: 3 Vetri temperati per Redmi Note 10 5G – NEW’C – 7.5/10

Review: Questo vetro temperato della NEW’C è un discreto strumento per proteggere lo schermo del Redmi Note 10 5G (nel mio caso 2 Redmi).Al giorno d’oggi, l’acquisto di un vetro temperato è sempre consigliato anche per telefoni non così troppo costosi ma che sono sempre più grandi e pesanti.Ho scelto questi vetri più che altro per il prezzo. Non ho mai sentito parlare della NEW’C come marca di vetri temperati (di solito mi oriento su marchi ben più noti e più costosi) ma sembra offrire prodotti validi a prezzi molto concorrenziali (valgono quello che costano).Vengono spediti in una confezione in cartoncino e sono protetti singolarmente da una busta protettiva morbida. All’interno, oltre a N.3 VETRI TEMPERATI, viene fornito tutto il necessario per l’installazione ovvero:-n.3 minuscoli panni per la polvere-n.3 minuscoli panni imbevuti per pulitura schermo prima dell’applicazione-n.3 stickers utilissimi per togliere eventuale polvere-istruzioni multilingua per installazione (c’è anche l’italiano!)Sulla confezione è riportato che viene prodotto in Cina. Non ho riscontrato nessun problema o odore particolare.#L’INSTALLAZIONE#1- togliete la pellicola applicata di fabbrica che copre lo schermo del vostro telefono prima di installare questo prodotto! Quindi pulite lo schermo con lo straccetto imbevuto, poi asciugate.2- togliete l’unica protezione di plastica dal vetro temperato. Prendendo il vetro dai 4 angoli, controllate di aver centrato il foro della fotocamera, regolate quindi la distanza ai lati.3- potete riposizionare il vetro senza problema se vi siete accorti di non essere riusciti a centrarlo bene.4- premete bene con le dita affinché aderisca in maniera uniforme su tutto lo schermo5- se vi accorgete di piccole bollicine dovute a piccole parti di polvere armatevi di pazienza, aiutatevi con l’unghia e sollevate il vetro. Usate uno degli sticker per acchiappare quella brutta polvere!6- procedete a far di nuovo aderire il vetro alla schermo e riprovate a togliere le bolle d’aria. Non dovrebbero rimanerne neanche una.#Cosa mi è piaciuto: i PRO#-calza quasi a pennello su Redmi Note 10 5G anche se lascia scoperto qualche MILLIMETRO al margine superiore ed inferiore (potete ridurre questo “spazi” utilizzando anche la semplice cover fornita con il telefono)-è presente il foro per la fotocamera anteriore (non va ad intaccare la qualità delle foto)-non sono rimaste bolle d’aria-nessun effetto negativo sul touch (è rimasto reattivo come prima)-dotazione quasi completa fornita per l’installazione oltre al vetro temperato-testato e funzionante. Protegge da graffi-> durezza 9H (resiste a graffi di chiavi ecc..)-vengono forniti N.3 vetri temperati-ottimo il prezzo rispetto alla concorrenza (prezzo attuale e di acquisto attuale: 6,79€)#Cosa non mi è piaciuto: I CONTRO#-mancano alcuni accessori per l’installazione (strumento rimuovi bolle; alette laterali per centrare il vetro; la 2^ pellicola protettiva da staccare dal vetro dopo installazione; panno in microfibra).#NEUTRO#-primo impatto non molto positivo. Mi sono sembrati un po’ “fragili” rispetto alle altre marche acquistate precedentemente. I lati del vetro mi sembrano anche meno rifiniti.-l’installazione richiede una certa attenzione, soprattutto per centrare e allineare i lati lunghi del vetro allo schermo-non è presente la protezione del retro per le fotocamere.-discreto e discutibile il trattamento oleofobico (le impronte rimangono)#Consigli#0) Non toccate assolutamente il lato del vetro che andrà ad aderire sullo schermo. Usate gli sticker per togliere la polvere e non le dita.1) Assicuratevi di non stare in ambienti troppo ventilati perché questo favorisce l’entrata di polvere, anche minuscola, sotto il vetro durante l’installazione inficiandone il risultato finale.2) Consiglio di utilizzare anche una cover per proteggere il vostro smartphone3) È vetro. Se urtato, viene piegato o viene esercitata una certa pressione su di esso (es. ti siedi sul telefono) è chiaro che si romperà. L’importante è salvaguardare lo schermo del vostro smartphone!#Conclusioni#VOTO FINALE: quasi 4 stelle su 5 (o 7.5/10) per la qualità, facilità di installazione, gli accessori e soprattutto il prezzo. Vedremo come si comportano con eventuali cadute.Con questa recensione ho cercato di raccontarvi la mia esperienza e di dare un voto quanto più oggettivo possibile al prodotto. Mi riservo la facoltà di apportare aggiornamenti in positivo o in negativo nelle prossime settimane. Allego foto di quanto riportato in recensione.Se questa recensione ti è sembrata utile, clicca sul pulsante mi piace (UTILE) qua sotto.Frenk.

Reviewer: CARMELO

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Facilità nell’applicazione, senza bolle. Perfetta.

Review: Perfetto per il mio xiaomi redmi note 11 pro.

Reviewer: Ettore

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Vetro per Xiaomi 11 s

Review: Buon prodotto composto da 3 pezzi, perfetto per il mio telefono

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Serietà e professionalità. Grazie

Review: Veloci nella consegna. Facile da installare. Perfetto

Reviewer: Marco Porro

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title: Qualità eccellente e facilissimo da applicare – ottima protezione a un prezzo imbattibile

Review: Ho acquistato questo set da 3 vetri temperati NEW’C per il mio Redmi Note 12 Pro+ 5G e ne sono davvero soddisfatto. L’applicazione è stata semplicissima, e il risultato finale è trasparente, liscio e senza bolle.PRO:✅ Confezione da 3 pezzi: ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale anche per sostituzioni future o più dispositivi.✅ Alta trasparenza e sensibilità: il display resta brillante e il touch reattivo, come se non ci fosse nulla.✅ Durezza 9H: resiste perfettamente a graffi e piccoli urti, lo schermo è al sicuro.✅ Anti-impronte: molto meno ditate rispetto a pellicole economiche.✅ Incluso kit di pulizia completo: salviettine, adesivi antipolvere e panno per una posa precisa e pulita.CONTRO:⚠️ Non copre perfettamente i bordi curvi del vetro (lascia 1 mm di spazio), ma è una scelta voluta per compatibilità con le cover.In sintesi, una protezione efficace, discreta e conveniente, perfetta per chi vuole proteggere il proprio Redmi Note 12 Pro senza rovinarne l’estetica. Consigliatissimo!

Reviewer: Iandolino Maurizio

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo

Review: Questa marca e una garanzia, lo preso in questo caso per redmi 12 perfetto nn rimangono bolle né ditate.Comunque lo comprato per altri telefoni e sempre perfetto

Reviewer: Patapouf

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: .

Reviewer: Fred

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Très bien et facile à poser, de plus il y en a 3.

Reviewer: MAYOR ISH

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title:

Review: Good

Reviewer: Håkan nord

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title:

Review: Bra produkt

Reviewer: Beat N

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Räddade displayen när jag tappade telefonen. Dock är skyddet känsligt för skrap från fingrarna.