Pellicola Vetro Temperato iPhone 16 Pro: Massima Protezione!

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Francesco

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfetta

Review: Ottimo prodotto, con la guida in plastica si riesce ad applicare la pellicola senza problemi, touch e colori non ne risentono e i sensori funzionano bene. La parte che ricopre il comparto fotocamere aderisce perfettamente portando il tutto in linea con le cover (se si usa una cover slim sporge per assicurare una maggiore protezione)

Reviewer: Fabrizio seno

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Vetrini salva obiettivo per iPhone di qualunque modello

Review: Avevo perso la l’ente della foto su iPhone 12 cambiare l’ente non mi conviene ,devi cambiare tutt’e due ho visto su Amazon i vetro salva lente costavano meno di cambiare le alte due,come da descrizione c’era 3 vetrini più due vetri anteriori.foto ho video perfetti dalle lenti originali è il vetro che copre bene. Sono contento del mio acquisto

Reviewer: User Amaz

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Vetrini resistenti

Review: Stavo cercando una protezione affidabile per il mio dispositivo, qualcosa che unisse resistenza e un buon rapporto qualità-prezzo. Devo dire che questo set, composto da due vetrini per display e due vetrini per fotocamera, si è rivelato un’ottima scelta.Inoltre sono così semplici da installare.Li consiglio vivamente

Reviewer: Roberto

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto

Review: Ho acquistato questa pellicola protettiva per il mio iPhone e devo dire che sono estremamente soddisfatto! L’installazione è stata semplicissima, grazie agli accessori inclusi che permettono di applicarla senza bolle d’aria.La protezione per lo schermo è ultra trasparente e non altera la qualità del display né la sensibilità del touch. Resiste perfettamente ai graffi e alle impronte, mantenendo sempre un aspetto pulito e brillante.Anche la pellicola per la fotocamera è un vero plus: non interferisce minimamente con la qualità delle foto, neanche di notte o con il flash, e offre una protezione eccellente contro urti e polvere. Lo consiglio assolutamente a chiunque voglia proteggere il proprio iPhone senza compromessi!

Reviewer: Fabio

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto

Review: Ottimo prodotto, di facile e precisa installazione grazie anche all’applicatore per la pellicola anteriore. Anche la protezione della fotocamera posteriore si adatta perfettamente. Non rimangono impronte sulla pellicola anteriore che quindi risulta sempre abbastanza pulita. Consiglio l’acquisto

Reviewer: Daniela

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Tutto ok ma….

Review: L’ articolo è buono, arrivato in tempi brevi. Purtroppo l’ ho dovuto restituire perché nel frattempo ho perduto il telefono….

Reviewer: Alessia

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title: Mediocre, abbassa qualità fotografica

Review: Il fronte lascia scoperto un mm su tutto il perimetro, bella seccatura perche si annida sporco e comunque non protegge al 100%. Invece la protezione della fotocamera la trovo insensata per come è progettata: i cerchi neri se non posizionati bene fanno riflessi e sporco rendendo le foto di bassa qualità. Inoltre si crea uno spazio strano proprio tra le due fotocamere e il vetro temperato che diventa un posto dove si accumula polvere e schifezze

Reviewer: Ci.Bo.

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Senza test di caduta

Review: Prodotto discreto per la protezione ma non ho provato la cover con la “caduta” del cellulare

Reviewer: Mazen

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Bra ,Smidig och lätt

Reviewer: Ayşe İbiş

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title:

Review: Açıklamada önlü arkalı denmiş ama sadece iki adet ön gönderilmiş

Reviewer: Krystian Baranowski

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Super ochrona za nie wielką cene

Reviewer: M Mensonides

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title:

Review: Op het eerste oog prima kwaliteit enkel de bescherming voor de camera breekt zonder duidelijke toedracht tot 2 maal toe

Reviewer: Gun

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Passt und es war einfach zu verarbeiten