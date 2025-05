Pellicola Vetro Temperato iPhone 12/12 Pro 3 Pezzi 9H

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Antonio G.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Recensione – NEW’C 3 Pezzi Vetro Temperato per iPhone 11

Review: Ho acquistato il set di vetro temperato NEW’C per il mio iPhone 11 e sono rimasto molto soddisfatto della qualità del prodotto.✅ Punti positivi:• Protezione eccellente: Il vetro temperato è resistente e offre una buona protezione contro graffi e urti leggeri.• Facile installazione: Il kit include tutto il necessario, come le salviette per pulire il display e una guida per una corretta applicazione senza bolle.• Adatta perfettamente: Le pellicole sono precise e coprono tutto lo schermo senza lasciare spazi vuoti.• 3 pezzi inclusi: Ottima soluzione se si vuole avere delle pellicole di ricambio in caso di danneggiamenti.❌ Punti negativi:• Sensibilità al tocco: In alcuni casi, la sensibilità al tocco può risultare leggermente ridotta rispetto al vetro nativo del dispositivo, ma non in modo significativo.• Non totalmente resistente agli urti forti: Se l’iPhone dovesse cadere da altezze elevate, il vetro temperato potrebbe non essere sufficiente a proteggere completamente.In generale, un ottimo prodotto per proteggere il display del proprio iPhone 11, economico e facile da applicare. Consigliato per chi cerca una protezione efficace e conveniente.

Reviewer: Emilia

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfetto

Review: Prodotto perfetto. Funzionale e facile da mettere. Le prendo molto spesso

Reviewer: Marco

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Soddisfatto

Review: Buon prodotto !!

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: buon prodotto

Review: buon prodotto

Reviewer: Leonardo

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Top

Review: Perfetto consiglio

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Ottima pellicola

Review: Ottima pellicola !! Mi piaceva moltissimo il feeling al tatto ed e’ durata tantissimo senza rovinarsi

Reviewer: Carmine

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Cover 12 pro

Review: Buona fattura,buon prodotto

Reviewer: pasquale

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Vetro temperato

Review: Ok

Reviewer: Jan Dresdner

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title:

Review: Es ist auch schön, drei in einer Packung zu bekommen, sodass Sie Ersatzteile haben, falls Sie jemals einen ersetzen müssen.

Reviewer: Khaled Shawky

Rating: 1,0 su 5 stelle

Title:

Review: The screen protector was not clean and awfl and only one wipes for the 3 screens

Reviewer: Carlos espinosa

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Buena calidad

Reviewer: Ankit

Rating: 2,0 su 5 stelle

Title:

Review: Good packing but one tempered glass is broken from side. For that reason it’s not fitting on phone.

Reviewer: Lars-kennet n.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: toppen