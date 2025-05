Pellicola Protettiva Privacy iPhone 14/13: 9H Resistente

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

8,95€

(as of May 12, 2025 07:50:35 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,26 x 6,74 x 1,27 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 giugno 2024

Produttore ‏ : ‎ NEW’C

ASIN ‏ : ‎ B0D7HWWN9R

Numero modello articolo ‏ : ‎ p3-FK-ip13-28

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Set di 3 Pellicola Protettiva anti-spia per iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro (6,1 Pollici). Durezza 9H, resistenza ai graffi, perfetto equilibrio tra privacy e salute degli occhi.

Fornisce un ulteriore livello di protezione della privacy: il filtro privacy avanzato blocca la visione da qualsiasi angolazione superiore a 28°, in modo che ciò che appare sullo schermo del tuo iPhone 14, iPhone 13 / 13 Pro (6,1″) sia visibile solo ai tuoi occhi.

La pellicola anti-spia può proteggere la privacy dei dati sullo schermo. Riduce l’angolo di visione per impedire occhi indiscreti. Mantiene le informazioni riservate fuori dalla vista di terzi.

Oleofobico: un rivestimento che impedisce impronte digitali e altri contaminanti e rende il vetro molto facile da pulire.

Soluzione anti-rottura ideale: durezza estremamente elevata, protegge lo schermo del telefono da urti e danni accidentali. Senza polvere, senza impronte digitali, pulsante one-push, facile installazione, senza bolle.