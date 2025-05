Pellicola Privacy iPhone 14/13: Protezione 9H Senza Bolle

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Diana

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottima protezione, facile da applicare!

Ho acquistato queste pellicole in vetro temperato per il mio nuovo iPhone 16 e ne sono davvero soddisfatto. La confezione è arrivata in perfette condizioni e contiene tutto il necessario per una facile installazione: salviette, adesivi per la polvere e una guida di posizionamento molto utile.L'applicazione è stata semplice e senza bolle d'aria, e il vetro si è aderito perfettamente allo schermo. La sensibilità al tocco rimane impeccabile, e la qualità visiva del display non ne risente minimamente. Dopo qualche settimana di utilizzo, posso dire che resiste bene a graffi e impronte.In più, sono incluse più pellicole, quindi ottimo rapporto qualità-prezzo. Consigliatissime per chi vuole proteggere al meglio il proprio iPhone 16!

Reviewer: Vittoria

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Rapporto qualità/prezzo superiore alle aspettative. Consigliatissima!

Review: Ottimo acquisto! La pellicola è arrivata in confezione perfetta e con tutto il necessario per un’installazione facile e precisa.L’effetto privacy è eccellente: già da un’angolazione minima lo schermo diventa invisibile per chi ti sta accanto, perfetto per l’uso sui mezzi pubblici o in ufficio.Il vetro temperato è resistente, non altera la qualità dell’immagine né la sensibilità al tocco.Ho apprezzato molto anche il fatto che ce ne siano 3 pezzi nella confezione, così da poterla sostituire in futuro.

Reviewer: keziarica

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: buon prodotto

Review: prodotto arrivato nei tempi. Montato e rimontato un paio di volte perché lo avevo posizionato male ma con un ottimo risultato. effetto privacy è efficace anche se mi aspettavo un angolo di copertura alla vista più ampio. Comunque, consigliato sia per la qualità che per il prezzo. All’interno anche adesivi per il posizionamento, la rimozione della polvere e le salviette umide e asciutte per la pulizia prima della posa.

Reviewer: Amelia Salpietro

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Pellicola privacy

Review: Non ha l’applicatore, per il resto non male

Reviewer: Enoc

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: 5 stelle

Review: 5 stelle meritate. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Applicata sul mio iPhone 13, questa pellicola privacy è davvero bella. Riesce a mantenere una buona luminosità senza oscurare lo schermo, ma allo stesso tempo protegge perfettamente la privacy: da angolazioni laterali non si vede nulla. Al tatto è liscia, ideale per chi gioca da smartphone. Tre pellicole a questo prezzo sono un vero affare: la consiglio!

Reviewer: Paolo

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottima protezione, facile da applicare

Review: Vetri temperati di qualità, perfettamente compatibili con l’iPhone. La confezione include tutto il necessario per un’applicazione precisa e senza bolle. Ottima aderenza e buona sensibilità al tocco. Tre pezzi a un prezzo davvero conveniente. Acquisto consigliato!

Reviewer: Sandro

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Vedo non vedo ok!!!

Review: Buon prodotto si adatta perfettamente al telefono.

Reviewer: Laura

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Privacy ok

Review: La modalità privacy funziona bene, infatti le persone intorno non riescono a leggere, nonostante la pellicola privacy la qualità dello schermo non viene intaccata e si vede bene. Sembra anche resistente

Reviewer: Chloe

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Estoy muy satisfecho con este protector de pantalla. La calidad del cristal templado es excelente: se siente resistente, se adapta perfectamente al iPhone y no afecta la sensibilidad táctil. Lo que más me gustó fue la función de privacidad —el ángulo de visión de 28 grados funciona perfectamente, impidiendo que personas a los lados puedan ver lo que hay en la pantalla. Ideal para proteger mi información en espacios públicos.La instalación fue súper sencilla gracias a la herramienta incluida. En cuestión de minutos ya lo tenía perfectamente colocado, sin burbujas ni residuos. Además, vienen tres piezas, lo que me da tranquilidad en caso de necesitar reemplazarlo más adelante.Sin duda, una compra muy recomendable para quienes valoran su privacidad sin sacrificar estilo ni funcionalidad.

Reviewer: Caridad Tejeda

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Satisfecha con mi compra

Reviewer: Maja

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title:

Review: Men ser pixels på skärmen

Reviewer: Paris

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Livraison rapide, en effet pour un iphone 8 il n’y en a plus directement dans le commerce, ici comandé livré le lendemain!

Reviewer: Rahul

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Received all 3 tempered glasses in good condition. These are very stiff and bubbleless.