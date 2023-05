Pellegrini sul triangolo con Marin e Magnini: “Sarebbe finita a botte”

Federica Pellegrini ha raccontato per la prima volta il triangolo amoroso che ha avuto con Luca Marin e Filippo Magnini in quella torrida estate del 2011 a Shanghai durante il ritiro azzurro dei Mondiali di Nuoto.

All’epoca la Pellegrini aveva da pochissimo chiuso la sua storia d’amore con Marin e aveva intrapreso una relazione all’insaputa di tutti con Magnini. I tre all’epoca erano colleghi e quando il caos è esploso alloggiavano tutti e tre nello stesso albergo a Shanghai. A raccontare la storia è stata proprio l’ex nuotatrice olimpionica fra le pagine della sua autobiografia dal titolo Oro.

“Luca Marin ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto. Sul momento mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”.

Luca Marin non sapeva ovviamente che la sua ex fidanzata aveva già avviato un’altra relazione col collega Filippo Magnini, ma era sospettoso a riguardo. E dato che camera sua – nel famoso hotel a Shanghai – era proprio a metà fra le camere di Federica e Filippo, spiava il corridoio dallo spioncino della porta per vedere chi passasse.

“Per andare in camera di Filippo ero costretta a passare davanti alla camera di Luca. Un bel rischio. Ma potevo mai sapere che lui stava appostato dietro lo spioncino per sorprendermi? «Dove stai andando?» mi chiede sospettoso «Sono al telefono con mia mamma» rispondo”.

Federica Pellegrini: quando Luca Marin la sorprese in camera con Filippo Magnini

Una scusa che due sere dopo non reggerà più:

“Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ‘Ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo!‘ Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”.

Esplode un caos e i dirigenti della Federazione chiedono a Federica Pellegrini di chiarirsi con Luca Marin.

“Scendo nella hall, sono tranquilla, non mi importa niente, non ho fatto niente di male, sono solo affari miei. Luca urla: ‘Ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male?‘. ‘Scusa‘ gli rispondo io ‘Ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare‘. Più esattamente dico di fronte ai dirigenti della Federazione ‘Posso sc0pare con chi voglio‘”.

Come sappiamo, ora Federica Pellegrini sta con Matteo Giunta, suo marito nonché cugino di primo grado proprio di…Filippo Magnini.