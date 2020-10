Federica Pellegrini, da giorni positiva al covid, accompagna la mamma a fare il tampone. Su Instagram, qualcuno fa notare che un soggetto positivo non può uscire di casa. “Scusami, tu hai il covid e sei uscita ad accompagnare tua mamma a fare il tampone ? Ma non potresti neanche!!! Si può uscire solo quando si rifà il tampone e risulta negativo!”, scrive un follower della fuoriclasse del nuoto. Pellegrini risponde all’utente chiarendo la situazione: “Ho guidato dal mio garage fino al drive-in e ritorno, mia mamma aveva 38 di febbre e non è di Verona, sono stata autorizzata pertanto dalla Dottoressa dell’Asl!! Cosa faceva?!ci andava in taxi?!”. La risposta dell’azzurra è esaustiva secondo la maggior parte degli altri follower, ma non manca qualche voce fuori dal coro: “Faceva come fanno tutti i comuni mortali… cioè non certamente facendosi accompagnare da un positivo… difficile da capire eh?”.

Fonte