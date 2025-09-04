Pellegrinaggio a Bruxelles per il benessere animale in Italia

Iniziato a Roma il 27 agosto, il pellegrinaggio della Madonna della Sana Convivenza si dirige verso Bruxelles, passando per Varsavia. Questa iniziativa è ideata dall’artista padovano Federico Soffiato, il quale vuole attirare l’attenzione sugli allevamenti intensivi e i loro effetti negativi sull’ambiente e sul benessere degli animali. La partenza ha avuto luogo davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, come omaggio all’enciclica di Papa Francesco che affronta il tema ambientale.

Soffiato, già impegnato in progetti simili, ha creato questa seconda opera dopo aver realizzato “Acqua Lurida” con legno proveniente da alberi abbattuti durante una tempesta. Ispirato dal documentario “Food for Profit”, ha deciso di realizzare un pellegrinaggio che segue le vicende narrate nel film, esponendo l’opera davanti agli allevamenti intensivi denunciati.

L’artista precisa che la sua opera non ha connotazioni religiose e mira a sensibilizzare il pubblico sul disagio causato dagli allevamenti. Quotidianamente, queste pratiche generano emissioni di CO2, inquinamento e consumo eccessivo di risorse naturali.

Realizzata in bioplastica, la statua è alta quasi tre metri e rappresenta una Madonna circondata da animali da allevamento: una vacca, una scrofa, una gallina, un tacchino e una trota, simboli dello sfruttamento industriale. Accanto a loro, un ragazzo che tiene un uovo, riferimento a opere artistiche passate.

Questo moderno pellegrinaggio culminerà a Bruxelles, dove l’opera sarà donata a un museo di arte contemporanea. Le persone che hanno partecipato alla raccolta fondi vedranno il proprio nome inciso sulla base della scultura, mentre documenteranno il viaggio attraverso video che potrebbero formare un cortometraggio.