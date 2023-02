Pelizon al centro di una polemica per un suo video sul Covid: “Verità o menzogna?”

In queste ore è scoppiata una polemica che ha travolto Nikita Pelizon. Questa volta però non c’entrano nulla le dinamiche interne al GF Vip. In rete ha iniziato a circolare un video del 2021 in cui la Pelizon parla del Covid e sui social ci sono già stati i primi scontri tra chi ha apprezzato e chi ha criticato le parole della gieffina.

Circolano varie informazioni anche sui social, ma io non so dirvi se siano vere o no. Come non so dirvi se sono vere le notizie che giravano che erano obbligati a dirci che le persone morivano di Covid quando morivano di tumori. Se veramente fosse stato fatto dall’uomo questo virus sarebbe molto controproducente perché sta facendo crollare il palcoscenico, il materialismo, i soldi e l’economia”.

“Vorrei parlare di tutto questo allarmismo mediatico. Noi non sappiamo più a cosa credere. Sappiamo solo che qualcosa deve cambiare perché così non va. Siamo abituati a prenderlo in quel posto che ci viene da dubitare.

“Il ministro della saluta malese ha detto che dovremo convivere con questa cosa. Poi come dice un mio amico, di base è anche gentile perché non se la prende con i bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici, altri stanno male, altri hanno avuto solo una febbre leggera e that’s it. Speriamo che questo virus se ne vada? Quando in realtà forse ci sta insegnando che dovremmo essere più uniti come esseri umani. Nel senso, prima di tutto pensiamo che non siamo fatti per la vita eterna.

Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo di accettare che qualcuno possa morire. Ci rifiutiamo di soffrire per qualcuno che ci lascia prima del tempo da noi stabilito. Eppure io potrei morire domani per un incidente stradale come è morta ieri la mia amica. Ora esiste solo il Covid, ma non è così!

Perché questo virus oggettivamente sta facendo respirare la natura quando eravamo in lockdown. Forse ci sta insegnando a rispettare l’ambiente e noi stessi. Perché ce la prendiamo con chi crede che questo sia tutto una cavolata? Oppure perché offendiamo e bestemmiamo contro chi non tiene la mascherina? Ok, è una mancanza di rispetto, ma perché offendiamo? Perché siamo così cattivi tra di noi? Questo ci sta dicendo questo virus, che dobbiamo essere più uniti”.