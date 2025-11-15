Pelicans e Lakers: emergenze e sfide nella NBA attuale

Nella notte di venerdì, i Los Angeles Lakers e i New Orleans Pelicans si presenteranno in campo senza alcuni dei loro migliori giocatori. Entrambe le squadre sono in cerca di riscossa dopo aver subito recenti sconfitte. I Lakers, con un record di 8 vittorie e 4 sconfitte, sono stati abbattuti mercoledì dagli Oklahoma City Thunder, che però erano privi di due giocatori chiave.

I Pelicans, invece, si trovano nella parte bassa della classifica della Western Conference con 2 vittorie e 9 sconfitte, avendo perso le ultime tre partite. Per quanto riguarda gli infortuni, il cinque volte All-NBA LeBron James non sarà in campo a causa di un problema alla schiena, e anche Gabe Vincent, il playmaker di riserva, è costretto a restare ai box per una distorsione alla caviglia. Il rookie Adou Thiero è in dubbio per il suo debutto in NBA dopo un intervento al ginocchio.

I Pelicans, privi di due All-Stars, non potranno contare su Zion Williamson e Dejounte Murray, quest’ultimo fermo per un infortunio al tendine d’Achille. Anche Jordan Poole, in preda a una distorsione al quadricipite, e alcuni giocatori in prestito come Trey Alexander e Hunter Dickinson non saranno disponibili.

Dopo un avvio disastroso, le voci sul possibile esonero dell’allenatore Willie Green si intensificano, mentre la nuova dirigenza cerca di valutare le prestazioni del team. Il proprietario dei Pelicans ha confermato che il presidente Joe Dumars sta effettuando un’analisi approfondita, coinvolgendo anche l’allenatore e i giocatori.