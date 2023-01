Peli di cane o gatto in lavatrice? Mai più con questi trucchi: funzionano

I tuoi vestiti sono pieni di peli dei tuoi amici a quattro zampe? Ecco come eliminare i peli di cane o gatto in lavatrice.

Condividere la propria vita con un amico peloso è un’esperienza emozionante e a volte anche divertente. Tuttavia spesso dobbiamo affrontare situazioni come: la pipì o il vomito di Fido o Micio sul divano o sul letto, i peli del nostro amico a quattro zampe.

Infatti uno dei “problemi” più frequenti è proprio l’eliminazione dei peli del nostro amico peloso da divani, letti, poltrone, ma anche dalla lavatrice. Nel seguente articolo vedremo proprio come eliminare i peli del cane o del gatto presenti in lavatrice.

Peli cane o gatto in lavatrice: ecco come eliminarli

Peli, peli, peli e ancora peli. E’ questo il problema principale di chi convive con un cane o un gatto. Per quanto possano essere membri della famiglia, i nostri amici a quattro zampe possono farci davvero impazzire per i miliardi di peli che lasciano sui nostri vestiti.

Sebbene si possa pensare che lavare i vestiti pieni di peli sia la soluzione giusta per eliminare questi ultimi dal nostro abbigliamento, non è affatto così.

Infatti, non solo i vestiti entrano in lavatrice con i peli ed escono allo stesso modo, ma alcuni peli possono persino rovinare il nostro amato elettrodomestico, in quanto possono bloccarsi sulle gomme e nei tubi della lavatrice.

Per questo motivo è necessario togliere i peli del cane o del gatto dai vestiti prima di metterli in lavatrice. Come? Uno dei metodi migliori per eliminare i peli dei nostri amici a quattro zampe dai vestiti, è utilizzare il levapelucchi. Un oggetto composto da un rullo appiccicoso che attira i peli dagli indumenti, ma anche da altri tipi di tessuto.

Un altro oggetto che possiamo utilizzare per eliminare i peli di Fido e di Micio dai nostri indumenti, è un dischetto struccante di stoffa o ancora un pezzo di gommapiuma. Ciò perché tali oggetti sono fatti di un materiale che intrappola i peli.

Lo stesso risultato possiamo ottenerlo passando sui nostri indumenti, pieni di peli del nostro cane o gatto, un panno in microfibra inumidito, tutto prima di lavare regolarmente i nostri vestiti.

Infine, in commercio ci sono alcune palline levapelucchi che si mettono in lavatrice ogni qual volta si faccia un lavaggio. Tale pallina, appunto, catturando i peli dei nostri amici a quattro zampe li elimina dai vestiti ed evita che il nostro elettrodomestico si rovini.