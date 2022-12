Pelé e la rovesciata, il gol in 'Fuga per la vittoria' – Video

Centinaia di gol ‘veri’ per il calcio, un gol memorabile in rovesciata per il cinema. Pelé, morto oggi all’età di 82 anni, nel suo straordinario palmares può vantare anche la partecipazione a Fuga per la vittoria (Escape to victory), il film diretto nel 1981 da John Huston. Il film racconta, come è noto, la fuga di una squadra di calcio formata da prigionieri di guerra che sfidano in una partita la Germania. La selezione degli alleati riesce a pareggiare 4-4 grazie alla celeberrima rovesciata che Luis Fernandes – ovviamente interpretato da Pelé – realizza con uno straordinario gesto tecnico.