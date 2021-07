Pechino Express ha avuto una battuta d’arresto. Rai Due lo ha ceduto a Sky che ne ha acquistato i diritti e lo trasmetterà col nome originale, Pekin Express. Il tutto ovviamente è stato condito da una pandemia che ha reso impossibile le registrazioni della nuova stagione complicandone la realizzazione.

Quando andrà in onda, quindi, Pekin Express su Sky Uno? L’unica certezza che abbiamo è che a condurlo sarà Costantino Della Gherardesca, mentre oggi TvBlog ha anticipato la data di registrazione e l’ipotetico itinerario.

“Secondo le ultime informazioni in nostro possesso” – si legge su TvBlog – “il programma potrebbe essere registrato nel prossimo autunno, le intenzioni sarebbero quelle di produrlo fra settembre e ottobre. Il percorso che sarebbe stato scelto vedrebbe i concorrenti viaggiare fra Giordania ed Israele ma, oltre alla questione sanitaria, ora la produzione del programma vede un ostacolo ancora più grande davanti a se, il riferimento è alla situazione di conflitti in corso da quelle parti”.

Pekin Express, chi ci sarà nel cast?

Il cast della prima edizione Sky di Pekin Express è tutt’ora top secret.

Secondo gli ultimi rumor una delle coppie in gara sarebbe un duo nato a L’Isola dei Famosi, l’edizione del “il signorino ha portato la droga nella trasmissione”. No, purtroppo la coppia a partecipare non sarà composta da Eva Henger e Francesco Monte (ma quanto sarebbe stato bello?), ma dal vincitore di quell’edizione con il rappresentante di Saranno Isolani, ovvero Gaspare (Nino Formicola) e Franco Terlizzi.