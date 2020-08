Da circa una settimana Eliana Michelazzo ha scoperto di essere positiva al Covid-19 ma solo ieri – via Instagram – l’ha comunicato ai suoi seguaci.

“Ho ricevuto l’esito del tampone effettuato domenica 23 agosto. Sono positiva al Covid-19. Ho qualche lieve sintomo, tra cui mal di testa, spossatezza, perdita dell’olfatto e tanto sonno. Mi sono messa in autoquarantena non appena rientrata dalla Sardegna per il mio bene e per il bene ed il rispetto di tutte le persone che mi stanno accanto”.