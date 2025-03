peggiora la qualità della vita

La salute dell’udito è spesso trascurata e la perdita uditiva colpisce non solo gli anziani ma anche giovani e adulti, incidendo sulla comunicazione e le relazioni sociali. Gli effetti dell’ipoacusia non si limitano al benessere fisico, ma influiscono anche sulla sfera psicologica. È possibile prevenire problemi uditivi seguendo alcune pratiche, come proteggere l’udito dai suoni forti, effettuare controlli regolari e utilizzare dispositivi acustici se necessario. Udito Italia ha celebrato il World Hearing Day per sensibilizzare su questi temi. Durante l’evento, sono stati discussi vari aspetti legati alla salute uditiva, come la sicurezza stradale e l’impatto dell’ambiente sonoro. Ogni giorno, milioni di lavoratori sono esposti a rumori dannosi, e l’uso di protezioni è fondamentale.

Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia, ha sottolineato che l’udito è una patologia spesso sconosciuta e che si sta lavorando per aumentare la consapevolezza. Il World Hearing Day del 3 marzo, indetto dall’OMS, lancerà la campagna “Ascolta responsabilmente”. Secondo l’OMS, oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo ha una forma di disabilità uditiva, e 430 milioni necessitano di riabilitazione. Purtroppo, il problema si prevede in aumento a causa di fattori come l’invecchiamento della popolazione e l’inquinamento acustico. Tra le categorie a rischio, i giovani “gamer” potrebbero subire danni per l’esposizione a suoni forti, come confermato dall’OMS. Ivan Venturi, produttore di videogiochi, ha evidenziato l’importanza di proteggere l’udito anche durante il gioco.