Peggio di lui solo Badoer e Schumacher

I tifosi della Ferrari si aspettavano un esordio migliore per Lewis Hamilton, che ha debuttato a Melbourne con un deludente decimo posto, portando a casa solo un punto. Durante la gara, l’inglese ha affrontato diverse difficoltà, commentando: “È stata una giornata difficile”. Hamilton ha menzionato le sfide legate alla pioggia, alla gestione della nuova vettura e delle comunicazioni con gli ingegneri, esprimendo rammarico per il risultato. Questa prestazione non è stata confortante in vista della gara successiva in Cina.

Notoriamente, il decimo posto rappresenta il terzo peggior risultato per un debuttante con la Ferrari negli ultimi trent’anni. Solo due piloti hanno fatto peggio: Luca Badoer, che nel 2009 si piazzò al 17esimo posto nel GP d’Europa dopo essere stato promosso a pilota titolare a causa dell’infortunio di Felipe Massa, e Michael Schumacher, costretto a ritirarsi nel 1996 sempre a Melbourne. Tuttavia, la storia di Schumacher può servire da spinta motivazionale per Hamilton e per il team di Maranello. Infatti, dopo quel debutto difficile, Schumacher riuscì a tornare alla grande, dominando con la Ferrari e conquistando cinque titoli mondiali.

In sintesi, nonostante il deludente esordio, Hamilton ha la possibilità di riscattarsi e seguire le orme di Schumacher, dimostrando che una partenza difficile può essere solo un inciampo temporaneo nella sua carriera.