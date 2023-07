Pedro rinnova, adesso è ufficiale

Pedro e la Lazio ancora insieme. Il calciatore spagnolo ha rinnovato il suo contratto con il club capitolino.

A comunicarlo, la stessa Lazio attraverso una clip apparsa sui propri canali social.

Queste le parole del calciatore: “Ho visto che siamo cresciuti tanto, soprattutto nella mentalità. Un bel passo in avanti, arriveranno giocatori importanti. L’anno scorso si è lavorato bene, vediamo ora cosa succederà. Finora è arrivato solo il Taty, si sta allenando con tanta voglia, vediamo se capirà le idee del mister. Dobbiamo continuare così. Sono sempre pronto ad aiutare, sono qui per questo. Per portare la mia esperienza sul campo e nello spogliatoio, la Champions League è una prestazione difficile, vediamo cosa dirà il girone, è un premio per quanto fatto l’anno scorso. Dobbiamo giocare il meglio possibile, ma lavoriamo per andare avanti in tutte le competizioni.

Castellanos? Un bell’attaccante, ottimo giocatore, ha voglia di fare bene, abbiamo parlato. Ha fatto benissimo al Girona, ha fatto partite importanti come contro il Real segnando 4 gol. Un bell’arrivo, può dare tanto alla squadra”.

Come gestire Pedro al Fantacalcio? Resta sicuramente un calciatore appetibile, ma con l’arrivo di Castellanos il suo minutaggio potrebbe diminuire. Può essere acquistato come quinto/sesto slot in attacco, sperando che la Champions faccia aumentare il turnover di Sarri.

Fantacalcio.it per Adnkronos