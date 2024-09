Pedro Almodóvar Riceve il Leone d’Oro alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia: Premi e Riconoscimenti

La 81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa il 7 settembre con la premiazione del Leone d’Oro a Pedro Almodóvar per il suo primo film in inglese, “La stanza accanto”. Il film, con Julianne Moore e Tilda Swinton, affronta temi delicati come l’eutanasia e la libertà di scegliere come concludere la propria vita. Durante la cerimonia, Almodóvar ha dedicato il premio alla sua famiglia, in particolare al fratello Agustín, sottolineando il film come un inno alla solidarietà e alla libertà individuale. Ha anche lanciato un appello affinché i governi riconoscano il diritto a una morte dignitosa.

Un altro riconoscimento importante è andato a Maura Delpero, che ha ricevuto il Leone d’Argento per il suo film “Vermiglio”. Ambientato durante l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale tra le montagne trentine, il film racconta le vicende di una famiglia contadina disturbata dall’arrivo di un soldato rifugiato. Visibilmente commossa, Delpero ha ringraziato la sua equipe e la comunità locale per il supporto ricevuto, evidenziando l’importanza del sostegno pubblico per il cinema indipendente.

Tra gli altri premi, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è stata attribuita a Vincent Lindon per il suo ruolo nel film francese “Jouer avec le feu” delle sorelle Coulin. Lindon interpreta un padre operaio che si dispera scoprendo l’influenza dei gruppi neonazisti sul figlio maggiore, e ha dedicato il premio ai lavoratori che, come il suo personaggio, lottano per un futuro migliore per i loro figli.

Per la migliore interpretazione femminile, la Coppa Volpi è andata a Nicole Kidman per “Babygirl” di Halina Reijn. L’attrice, assente per il lutto della madre, ha fatto sapere la sua gratitudine attraverso un messaggio letto dalla regista. Infine, il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato al film georgiano “April” di Dea Kulumbegashvili, che esplora le complessità etiche affrontate da una ginecologa in una comunità rurale riguardo all’aborto.

La Mostra di Venezia ha messo in evidenza temi cruciali e ha celebrato la creatività e l’impegno del cinema indipendente.