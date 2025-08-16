33.1 C
Pedras et Sonus Jazz Festival: musica e pace in Sardegna

Da StraNotizie
Il Pedras et Sonus Jazz Festival torna a Mogoro nel mese di agosto, proponendo un mix di musica jazz e impegno civile. Questa ottava edizione, in programma dal 17 al 23 agosto, è diretta da Zoe Pia e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna. Quest’anno, il festival lancia un messaggio significativo: “Per la Palestina. Per la Pace. Per l’Umanità.”, in collaborazione con l’Associazione Amicizia Sardegna Palestina, Voci per la Palestina e Amnesty International Sardegna.

I concerti principali si svolgeranno nella suggestiva cornice del Sagrato della Chiesa del Carmine a Mogoro, con un programma ricco di artisti di fama internazionale. Le esibizioni inizieranno il 17 agosto con Zoe Pia e Virginia Garau, seguite da Andrina Bollinger e Arthur Hnatek. Altri eventi includono concerti di Andrea Sanna e della Irene Loche Band il 18 agosto; uno spettacolo di danza e musica il 19 agosto; e, il 20 agosto, un concerto al tramonto con Elias Lapia. Atmosfere elettroniche saranno protagoniste il 21 agosto con Mebitek e Cristiano Godano. Il festival si concluderà il 23 agosto con le performance di Matteo Catzà e King Shepherd and the Lost Sheep.

In aggiunta ai concerti, il festival prevede eventi nelle “cantine del jazz” di Mogoro e Cagliari, offrendo performance serali che arricchiscono ulteriormente l’esperienza. Durante il festival, si terranno anche prove aperte, permettendo momenti di incontro e riflessione sulla musica e la solidarietà internazionale.

Il Pedras et Sonus Jazz Festival si conferma quindi un importante nodo culturale in Sardegna, intrecciando suoni e valori universali.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

