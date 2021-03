Più di cento perquisizioni, tre arresti in flagranza, un esercito di utenti che scambiava video e foto di minori, persino neonati, abusati o vittime di violenze. È una vera e propria rete di pedofili quella individuata dalla polizia postale, con il coordinamento della procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri.

Età compresa fra i 18 e i 72 anni, sparpagliati in 16 regioni e 60 province, ma soprattutto fra Lombardia, Piemonte e Veneto, sono 119 i pedofili individuati e denunciati dagli investigatori. Per scovarli, gli esperti della postale hanno dovuto scandagliare la rete, infiltrarsi nelle chat, individuare i frequentatori più assidui e poi dare un nome e un volto reale ai loro username.

A scambiarsi video e foto di bambini, hanno scoperto, c’erano professionisti, studenti, disoccupati, pensionati, impiegati privati e pubblici, militari, un appartenente alle Forze di Polizia e una guardia particolare giurata. Una platea eterogenea, ma accomunata dall’interesse morboso per i minori.

Foto e video – ha svelato l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e dal pm Saverio Sapia – viaggiavano sui social, Telegram su tutti. E molti dei frequentatori di quei gruppi continuavano a conservare foto e video dei minori abusati su smartphone, computer, tablet, cloud, pen drive e hard disk.

Oltre 28.000 immagini e 8.000 video, che rappresentavano spesso soggetti diversi, ma tutti ugualmente abusati, sono stati trovati sui dispositivi di 80 dei 119 indagati. E per tre di loro, a Reggio Calabria, Imperia e Pistoia, sono scattate le manette. Sui loro computer, smartphone e archivi, il materiale trovato era così tanto da rendere necessario l’arresto.

Fondamentali per individuare la rete sono state segnalazioni arrivate dal circuito internazionale di cooperazione per il contrasto allo sfruttamento dei minori online con enti esteri e associazioni non governative. Da lì è partita l’indagine della postale, che oggi ha fatto saltare la rete.