Migliaia di video pedopornografici e di pedonecrofilia sul suo pc. Per questo un operaio è stato arrestato a Genova nell’ambito di una complessa indagine scaturita in ambito di cooperazione internazionale di polizia e coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Gli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova e Roma, hanno arrestato M.V. di 49 anni, sposato con figli adulti, perché trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico, prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di bambini di età compresa tra gli 0 e i 10 anni.

