Pedone investito e ucciso da moto a Roma: tragedia in città

Un pedone è stato investito e ucciso a Roma nella notte tra sabato e domenica, 18 maggio, sulla via Prenestina, poco dopo l’intersezione con Largo Preneste, in direzione di Viale Palmiro Togliatti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. La vittima, priva di documenti d’identità, non è stata ancora identificata.

Il conducente della moto coinvolta, un italiano di 20 anni, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni per ricevere le necessarie cure mediche e sarà sottoposto a controlli per verificare l’uso di alcol e droghe. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com