Pedofilia, stampa olandese: "Wojtyla sapeva di abusi sin da quando era arcivescovo Cracovia"

Per anni, Karol Wojtyla, ancor prima di diventare Papa, avrebbe tenuto in carica preti che commettevano abusi sessuali ai danni di bambini nelle sue parrocchie. Una inchiesta del quotidiano olandese Trouw negli archivi del Servizio di sicurezza polacco rivela che Wojtyla, eletto Papa nel 1978, avrebbe coperto preti pedofili consentendo loro di lavorare in altre parrocchie.

Il giornalista olandese Ekke Overbeek, ha passato tre anni a setacciare gli archivi polacchi. “Ho trovato casi concreti di preti nell’arcidiocesi di Cracovia, – ha spiegato – dove il futuro papa era arcivescovo, che abusavano di bambini. Il futuro Giovanni Paolo II lo sapeva e comunque ha trasferito quegli uomini”. Wojtyla nel 2014 è stato canonizzato.